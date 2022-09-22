Експерт криптовалютного ринку Сергій Сотніченко записав звернення до росіян, яких мобілізують на війну

"Це звернення я адресую усім молодим росіянам, які ще вчора чули про "успіхи російської армії на території України. Ми написали текстове звернення до вас, я його зараз зачитаю, а висновки ви зробите власноруч. Звертаюся до молоді, всі чули про успіхи з фронту так званої СВО (спеціальної воєнної операції) в Україні. Вірогідно, зустрічала це бравурними репортажами у соцмережах, навіть інформацією про те, що з’явиться в "Український федеральний округ" в Росії. Всіх вас годували брехнею. Зараз вам підсунули чергову брехню, нібито біда прийшлу не куди-небуть у Росію, а до вас додому. Вам розповіли про втрати ВС РФ, які не перевищують 6 тисяч осіб, і про те, що українська армія нібито повністю розгромлена. Про те, що якісь "неонацисти" тримають під гнітом людей.

Я воював у ЗСУ, був у лавах територіальної оборони Києва та області. Я робив це не через те, що я нібито є якійсь "неонацист". Я та мої товариші були спортсменами у різних дисциплінах, у нас різний бойовий досвід. Але ми всі 24 лютого взяли до рук зброю, бо в нас не було іншого вибору. Я взяв автомат тому, що моя сім'я, мій дім – це моє, те, що я будував для рідних. Я евакуював їх, та за дві доби був знову у Києві. Таких, як я, виявилося дуже багато – десятки тисяч, ми тут будемо до останньої краплі крові.

А ти, росіянине віком до 40 років, якщо вже отримав повістку, то біда прийшла вже й до тебе. Скоро ти побачиш вже не російське телебачення, а правду. Ти побачиш на власні очі, хто тобі брехав, вигадані "неонацисти" або вготовані пики з телеекранів. У першому воєнному зверненні Путіна ти чув про "три дня" на "звільнення" України. Далі ти чув, що "усе йде за планом", а зараз тобі сказали, що ти не можеш вже їхати за кордон, а підеш воювати "проти НАТО". Ти цього чекав? Це не те й саме, що сталося в Україні 24 лютого. Ти справді вириш, що залишишся живим? Якщо ти дійсно хочеш стати мародером, пиячити, ґвалтувати та бігати зі зброєю, як Джон Уік, ми на тебе вже чекаємо!

Але реальна війна – це не Джон Уік, це удар високоточними ракетами по позиції, де ти безсилий. Якщо ж тобі кортить взяти зброю, в тебе наступні шанси:

1. Вижити. Але тобі доведеться поховати десятки таких, як ти й повернутися з ненавистю до тих, хто тебе змусив воювати, хто тобі брехав. Це десь 5%.

2. Потрапити у полон. Тут відсоток вище – 10.

3. Повернутися у чорному мішку. Даю 30%.

4. Можна повернутися, скажімо, без ніг. Сидіти у підземному переході, розповідати, що ти воював. Це – 25%.

5. Ніколи не повернутися, бо тебе ніхто не ідентифікує. Важко збирати людину по частинах та зрозуміти, хто ти був. 30%.

А тепер поміркуй, хто буде виховувати твоїх дітей? Хто стане новим чоловіком твоєї удови? Хто поздоровить із днем народження твоїх батьків?

Але, щоб ти не обрав, якщо ти перетнеш кордон України, твоє життя – вже не твоє. Тільки випадок визначить твою долю. Шансів вижити набагато менше, ніж загинути.

Є інший шлях – спротив тим, хто хоче зробити тебе жертвою. Треба відсторонити геронтократів, які керують Росією, українці допоможуть.

24 лютого нам теж було лячно, але ми встали до зброї за себе, за сім'ї, за дім. І з нами – світ", - попередив Сергій Сотніченко.