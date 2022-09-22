Эксперт криптовалютного рынка Сергей Сотниченко записал обращение к мобилизующим на войну россиянам

"Это обращение я адресую всем молодым россиянам, которые еще вчера слышали об "успехах российской армии на территории Украины". Мы написали текстовое обращение к вам, я его сейчас зачитаю, а выводы вы сделаете своими руками. Обращаюсь к молодежи, все слышали об успехах с фронта так называемой СВО (специальной военной операции) в Украине. Вероятно, встречала это бравурными репортажами в соцсетях, даже информацией о том, что появится в "Украинском федеральном округе" в России. Всех вас кормили ложью. Сейчас вам подсунули очередную ложь, будто беда пришла не куда-нибудь в Россию, а к вам домой. Вам рассказали о потерях ВС РФ, не превышающих 6 тысяч человек, и о том, что украинская армия якобы полностью разгромлена. О том, что какие-то "неонацисты" держат под гнетом людей.

Я воевал в ВСУ, был в рядах территориальной обороны Киева и области. Я делал это не потому, что я якобы есть какой-то "неонацист". Я и мои товарищи были спортсменами в разных дисциплинах, у нас разный боевой опыт. Но мы все 24 февраля взяли в руки оружие, потому что у нас не было другого выбора. Я взял автомат потому, что моя семья, мой дом – это мое то, что я строил для родных. Я эвакуировал их, но через два дня был снова в Киеве. Таких, как я, оказалось очень много – десятки тысяч, мы будем здесь до последней капли крови.

А ты, русское в возрасте до 40 лет, если уже получил повестку, то беда пришла уже и к тебе. Скоро ты увидишь уже не русское телевидение, а правду. Ты увидишь своими глазами, кто тебе лгал, вымышленные "неонацисты" или приготовленные рожи с телеэкранов. В первом военном обращении Путина ты слышал о "трех днях" на "освобождение" Украины. Дальше ты слышал, что "все идет по плану", а сейчас тебе сказали, что ты не можешь уже ехать за границу, а пойдешь воевать "против НАТО". Ты ждал этого? Это не то же самое, что произошло в Украине 24 февраля. Ты действительно решишь, что останешься живым? Если ты действительно хочешь стать мародером, пьянствовать, насиловать и бегать с оружием, как Джон Уик, мы тебя уже ждем!

Но реальная война – это не Джон Уик, это удар высокоточными ракетами по позиции, где ты бессилен. Если тебе хочется взять оружие, у тебя следующие шансы:

1. Выжить. Но тебе придется похоронить десятки таких, как ты и вернуться с ненавистью к тем, кто заставил тебя воевать, кто тебе врал. Это где-то 5%.

2. Попасть в плен. Здесь процент выше – 10.

3. Вернуться в черный мешок. Даю 30%.

4. Можно вернуться, скажем, без ног. Сидеть в подземном переходе, рассказывать, что ты воевал. Это – 25%.

5. Никогда не вернуться, потому что тебя никто не идентифицирует. Трудно собирать человека по частям и понять, кто ты был. 30%.

А теперь подумай, кто будет воспитывать твоих детей? Кто станет новым мужчиной твоей вдовы? Кто поздравит с днем рождения твоих родителей?

Но чтобы ты не выбрал, если ты пересечешь границу Украины, твоя жизнь – уже не твоя. Только случай определит твою судьбу. Шансов выжить гораздо меньше, чем погибнуть.

Есть другой путь – сопротивление тем, кто хочет сделать тебя жертвой. Надо отстранить геронтократов, управляющих Россией, украинцы помогут.

24 февраля нам тоже было страшно, но мы встали к оружию за себя, за семьи, за дом. И с нами – мир", - предупредил Сергей Сотниченко.