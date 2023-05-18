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Експерт із харчування назвала продукти, до яких додають маргарин замість вершкового масла

Фото: До яких продуктів додають маргарин (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Маргарин - це продукт, у якому містяться тваринні (насичені) жири. Вони можуть збільшувати рівень поганого холестерину при надмірному вживанні таких продуктів.

Експерт із харчування Наталія Мазурик розповіла в Telegram, у яких продуктах на полицях магазинів міститься маргарин, замість вершкового масла.

У які продукти кладуть маргарин замість вершкового масла

У більшості магазинного печива міститься маргарин. Там навіть зазначений склад – маргарин, жири рослинні у натуральному та твердому вигляді.

У готовому листковому тесті, яке продається в маркетах, також є маргарин.

Звертайте увагу на цукерки, їхній склад найчастіше залишає бажати кращого. На упаковці деяких із них навіть не вказано, який жир там додано.

У готових тарталетках – така сама ситуація. У складі тесту – маргарин. Експерт із харчування показала продукти з маргарином (фото: Наталія Мазурик)

Зазначимо, що маргарин серед масел є лідером за кількістю трансжирів. Довгий час вчені сперечалися, що менш шкідливе – масло чи маргарин. В результаті досліджень було встановлено, що маргарин шкідливіший. Він провокує атеросклероз, хвороби серця та судин.

Хімічні елементи, що містяться в трансжирах, при попаданні в організм людини замінюють молекули правильних ліпідів. Клітини перестають виконувати свої функції. В результаті завдається шкода гормональній та ферментній системі організму, у ньому накопичуються токсини, збільшується ризик розвитку багатьох захворювань.

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До речі, раніше ми називали марку вершкового масла, яке в Україні не можна купувати і їсти.

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продуктимаргаринЗдорове харчування