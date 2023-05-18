Експерт із харчування назвала продукти, до яких додають маргарин замість вершкового масла

У які продукти кладуть маргарин замість вершкового масла

У більшості магазинного печива міститься маргарин. Там навіть зазначений склад – маргарин, жири рослинні у натуральному та твердому вигляді.

У готовому листковому тесті, яке продається в маркетах, також є маргарин.

Звертайте увагу на цукерки, їхній склад найчастіше залишає бажати кращого. На упаковці деяких із них навіть не вказано, який жир там додано.

У готових тарталетках – така сама ситуація. У складі тесту – маргарин. Експерт із харчування показала продукти з маргарином (фото: Наталія Мазурик)

Зазначимо, що маргарин серед масел є лідером за кількістю трансжирів. Довгий час вчені сперечалися, що менш шкідливе – масло чи маргарин. В результаті досліджень було встановлено, що маргарин шкідливіший. Він провокує атеросклероз, хвороби серця та судин.

Хімічні елементи, що містяться в трансжирах, при попаданні в організм людини замінюють молекули правильних ліпідів. Клітини перестають виконувати свої функції. В результаті завдається шкода гормональній та ферментній системі організму, у ньому накопичуються токсини, збільшується ризик розвитку багатьох захворювань.