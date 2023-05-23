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Експерт з харчування пояснила, чим так небезпечне магазинне печиво. Виробники про це не скажуть!

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Вівторок 23 травня 2023 14:51
Експерт з харчування пояснила, чим так небезпечне магазинне печиво. Виробники про це не скажуть! Фото: Чим небезпечне магазинне печиво (Pixabay)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Наталія Мазурик

Магазинне печиво в коробках на вагу купують багато українців. Але не всі знають про склад таких солодощів, і що в них шкідливого.

Про те, що міститься у випічці з магазину, розповіла в Telegram експерт із харчування Наталія Мазурик.

Який склад печива у коробках

Загалом до складу таких солодощів входить цукор, борошно, рослинні жири, маргарин, крохмаль та емульгатори.

Дуже важливо розуміти, в якому стані доданий маргарин та рослинні жири. Якщо у складі негідрогінізована олія – то трансжирів у такому печиві немає.

Якщо олія частково гідрогенізована – то трансжири є у складі.

Чи безпечне печиво з магазину?

Наталя зазначила, що якщо в печиві немає трансжирів - то це добре і безпечніше, ніж коли вони є.

Але якщо у складі пальмова олія - це насичені жири, яких ВООЗ рекомендує вживати лише в 10% від калорійності загального раціону.

"У всьому важлива міра, а конкретну кількість жирів - дивіться на упаковці", - резюмувала експерт.

Експерт з харчування пояснила, чим так небезпечне магазинне печиво. Виробники про це не скажуть!Експерт з харчування пояснила, чим так небезпечне магазинне печиво. Виробники про це не скажуть!Експерт з харчування пояснила, чим так небезпечне магазинне печиво. Виробники про це не скажуть!

Яке печиво із магазину з трансжирами

Як ми раніше писали, експерт із харчування назвала продукти, до яких додають маргарин замість вершкового масла.

Вам буде цікаво прочитати, як швидко відрізнити натуральну олію від підробки.

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