ua ru
Вт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эксперт по питанию объяснила, чем так опасно магазинное печенье. Производители об этом не скажут!

Новина українською →
Вторник 23 мая 2023 14:51
Эксперт по питанию объяснила, чем так опасно магазинное печенье. Производители об этом не скажут! Фото: Чем опасно магазинное печенье (Pixabay)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Наталья Мазурик

Магазинное печенье в коробках на развес покупают многие украинцы. Но не все знают о составе таких сладостей, и что в них вредного.

О том, что содержится в выпечке из магазина, рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталия Мазурик.

Какой состав печенья в коробках

В целом, в состав таких сладостей входит сахар, мука, растительные жиры, маргарин, крахмал и эмульгаторы.

Очень важно понимать, в каком состоянии добавленный маргарин и растительные жиры. Если в составе негидрогенизированное масло - то трансжиров в таком печенье нет.

Если масло частично гидрогенизированное - то трансжиры есть в составе.

Безопасно ли печенье из магазина?

Наталья отметила, что, если в печенье нет трансжиров - то это хорошо и безопаснее, нежели, когда они есть.

Но если в составе пальмовое масло - это насыщенные жиры, которых ВОЗ рекомендует употреблять всего лишь в 10% от калорийности общего рациона.

"Во всем важна мера, а конкретное количество жиров - смотрите на упаковке", - резюмировала эксперт.

Эксперт по питанию объяснила, чем так опасно магазинное печенье. Производители об этом не скажут!Эксперт по питанию объяснила, чем так опасно магазинное печенье. Производители об этом не скажут!Эксперт по питанию объяснила, чем так опасно магазинное печенье. Производители об этом не скажут!

Какое печенье из магазина с трансжирами

Как мы ранее писали, эксперт по питанию назвала продукты, в которые добавляют маргарин вместо сливочного масла.

Вам будет интересно прочитать, как быстро отличить натуральное масло от подделки.

Читайте РБК-Украина в Google News
солодощі Здоровое питание печенье