Эксперт по питанию объяснила, чем так опасно магазинное печенье. Производители об этом не скажут!
Магазинное печенье в коробках на развес покупают многие украинцы. Но не все знают о составе таких сладостей, и что в них вредного.
О том, что содержится в выпечке из магазина, рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталия Мазурик.
Какой состав печенья в коробках
В целом, в состав таких сладостей входит сахар, мука, растительные жиры, маргарин, крахмал и эмульгаторы.
Очень важно понимать, в каком состоянии добавленный маргарин и растительные жиры. Если в составе негидрогенизированное масло - то трансжиров в таком печенье нет.
Если масло частично гидрогенизированное - то трансжиры есть в составе.
Безопасно ли печенье из магазина?
Наталья отметила, что, если в печенье нет трансжиров - то это хорошо и безопаснее, нежели, когда они есть.
Но если в составе пальмовое масло - это насыщенные жиры, которых ВОЗ рекомендует употреблять всего лишь в 10% от калорийности общего рациона.
"Во всем важна мера, а конкретное количество жиров - смотрите на упаковке", - резюмировала эксперт.
Какое печенье из магазина с трансжирами
Как мы ранее писали, эксперт по питанию назвала продукты, в которые добавляют маргарин вместо сливочного масла.
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