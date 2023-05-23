Эксперт по питанию объяснила, чем так опасно магазинное печенье. Производители об этом не скажут!

Магазинное печенье в коробках на развес покупают многие украинцы. Но не все знают о составе таких сладостей, и что в них вредного.

О том, что содержится в выпечке из магазина, рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталия Мазурик.

Какой состав печенья в коробках

В целом, в состав таких сладостей входит сахар, мука, растительные жиры, маргарин, крахмал и эмульгаторы.

Очень важно понимать, в каком состоянии добавленный маргарин и растительные жиры. Если в составе негидрогенизированное масло - то трансжиров в таком печенье нет.

Если масло частично гидрогенизированное - то трансжиры есть в составе.

Безопасно ли печенье из магазина?

Наталья отметила, что, если в печенье нет трансжиров - то это хорошо и безопаснее, нежели, когда они есть.

Но если в составе пальмовое масло - это насыщенные жиры, которых ВОЗ рекомендует употреблять всего лишь в 10% от калорийности общего рациона.

"Во всем важна мера, а конкретное количество жиров - смотрите на упаковке", - резюмировала эксперт.

Какое печенье из магазина с трансжирами