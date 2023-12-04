Ексдружина відомого українського телеведучого приголомшила заявою про колишнього: "не дає спокійно жити"

Що відомо

Суд у Києві, враховуючи рекомендації служби у справах дітей, ухвалив рішення, що зобов'язує колишню кохану Джеджули повернутися додому з донькою протягом 10 днів.

Юлія Леус з донькою (фото: instagram.com/yla__yla)

Крім цього, чоловік також звернувся до суду з проханням встановити час спілкування з дитиною, не враховуючи її зайнятість.

"Батько моєї дитини навіть на відстані не дає нам спокійно жити. Вже дійшло до тої точки, що просто вже нестерпно все це терпіти. Вчора відбувся суд. Він просив суд, щоб дитина була з ним з неділі з 15:30 до середи 15:30. Щоб дитина була з ним через день народження. Також Новий рік, 8 Березня, щоб у його якісь поїздки [він був із дитиною] по два тижні. А в мене, виходить, нічого немає. Я тільки маю з нею ці три дні жити там, де живе він, за його місцем проживання. Я не маю права виходити заміж, виїхати в інше місто або в іншу країну. Я не можу поїхати в якусь відпустку, бо частину тижня він має бути з дитиною. Я на суді багато з чого сміялася, бо це взагалі безглуздо", - поділилася Юлія.

Юлія Леус з донькою (фото: instagram.com/yla__yla)

Також вона додала, що телеведучий до трьох років дівчинки не брав участь в її вихованні, а також лікуванні.

"Я дитину до трьох років виховувала сама, він ніколи не брав участі в лікуванні. Скільки у мене дитина хворіла на складні хвороби, ця людина навіть жодного разу не запропонувала якоїсь допомогти", - зазначила Леус.

Юлія Леус з Андрієм Джеджулою (фото: instagram.com/yla__yla)

За словами Юлії, Джеджула вже навіть подав заяву до Міністерства юстиції Польщі із запитом виконати рішення суду.

"Він просто хворіє тим, щоб робити це на зло мені. Він зовсім не думає про дитину. Я просто шокована з цього. Звичайно, я подаватиму апеляцію, бо я не розумію службу у справах дітей, яка торік призначила графік дитині, який він собі вигадав. Я суд попросила дати мені вихідний нормальний і йому один вихідний, щоб він був повноцінний день з дитиною і я", - додала ексдружина зірки.

Нагадаємо, пара прожила разом понад чотири роки, а в лютому 2021 року вони стали батьками доньки на ім'я Аделіна.

Після розриву Юлія та Андрій ще рік залишалися в офіційному шлюбі, оскільки закон не дозволяв розлучатися до досягнення дитиною однорічного віку.

У шоумена також є син Даніель від співачки Санти Дімопулос, а в Юлії - доросла донька від попередніх стосунків.