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Біллі Айліш зробила неочікувану заяву про особисте життя: "Хіба це не було очевидним?"

Понеділок 04 грудня 2023 20:11
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Біллі Айліш зробила неочікувану заяву про особисте життя: "Хіба це не було очевидним?" Біллі Айліш здійснила камінг-аут (фото: instagram.com/billieeilish)
Автор: Юлія Любченко

Біллі Айліш і раніше натякала на те, що її приваблюють не лише чоловіки, а й жінки, але не заявляла про це офіційно.

Про те, як Біллі Айліш здійснила камінг-аут, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зірки та видання People.

Біллі Айліш здійснила камінг-аут

Співачка наважилась на камінг-аут через те, що іфнормація про її орієнтацію занадто сильно привертає до себе увагу.

"Я ніколи не відчувала, що можу добре спілкуватися з дівчатами. Я дуже люблю жінок, я люблю їх як людей, вони приваблюють вони як особистості, мене приваблюють вони по-справжньому", - сказала Біллі.

Потім вона пояснила, що хоча вона має глибокі зв’язки з жінками у своєму житті та фізично приваблює жінок, її також лякає їхня краса та їх присутність.

Та днями дівчина вирішила розставити всі точки у цій історії, оскільки інформація про її орієнтацію почала ширитися мережею з різними реакціями та коментарями.

І ця тема навіть стала основною для обговорення на червоній доріжці, де їй довелося виправдовуватися за свої попередні натяки та пояснювати, хто насправді її приваблює, чоловіки чи жінки.

Біллі Айліш зробила неочікувану заяву про особисте життя: &quot;Хіба це не було очевидним?&quot;

Біллі Айліш зробила камінг-аут (фото: instagram.com/billieeilish)

"Я люблю хлопців і дівчат, дайте мені спокій, будь ласка, кому на це не байдуже. Хіба це не було очевидним?. Я маю глибокі зв’язки з жінками в моєму житті, друзями в моєму житті, сім’єю в моєму житті. Мене фізично приваблюють вони. Але я також дуже налякана ними, їхньою красою та присутністю", - знову ж таки висловила своє невдоволення артистка.

А після своєї відповіді журналістам, Айліш виклала пост в соціальну мережу Instagram та ще раз повторила те, що вона БІ, додавши до цього досить відверте фото і відео з червоної доріжки, де їй довелося виправдовуватися за своє особисте життя та попросила дати їй спокій.

Раніше ми розповідали про те, як продюсер "Голосу країни" розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аут.

Також читайте нам матеріал про те, що ЛГБТ-військовий розповів, як в ЗСУ реагують на геїв і лесбійок.

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