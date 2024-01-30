Ексдружина Узєлкова відповіла, чи піде до нього на весілля

Чи піде Марина Узєлкова на весілля до колишнього

За словами знаменитості, спортсмен ще не запрошував на своє весілля. Однак якщо ж це все ж відбудеться, то діти підуть, а вона - ні.

“Ми не спілкуємося, тому я не змогла його привітати, але діти його привітали, тому що в них є своє спілкування між собою", - поділилася Марина.

Також фітнес-тренерка зазначила, що вони з В’ячеславом обидва не хочуть підтримувати навіть "нормальні" відносини. Хоча раніше вона була не проти товаришувати.

В'ячеслав Узелков з дітьми (фото: instagram.com/uzelkov_official)

"Так складається життя, потрібно, щоб цього хотіли обидві людини. В нашому союзі обидва не хочуть, спочатку я хотіла, а потім я зважила, що мені це не потрібно", - сказала Узєлкова.

"Якщо людина не тягнеться, не хоче нормальних стосунків, я не буду на цьому наголошувати чи запрошувати його товаришувати зі мною, з дітьми", - зазначила вона.

Знаменитість каже, що боксер не бере участі у житті спадкоємців.

"Діти зі мною постійно, ніхто не запрошує їх кудись сходити, провести з ними час, вони раніше готові завжди були, а зараз вже не хочуть цього", - сказала Узєлкова.

На питання журналістки, чи знайомі діти з обраницею батька, тренерка "Зважених та щасливих" відповіла, що ні, адже "для цього потрібно бажання тата".

Нагадаємо, Боржемська була одружена з В'ячеславом Узєлковим. Вони розлучилися у 2018 році після 19 років шлюбу.

У них є двоє дітей - дочка Олівія і син Роберт.

У грудні 2023 року призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів повідомив, що вдруге одружується.

Втім, хто саме став його обраницею, або бодай хоч одне фото з коханою - фітнес-тренер не показує і тримає у таємниці майбутню дружину.