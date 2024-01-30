Экс-жена Узелкова ответила, пойдет ли к нему на свадьбу

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская, сказала, пойдет ли на свадьбу к экс-мужу.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для нового шоу от Люкс ФМ "Тур Зірками".
По словам знаменитости, спортсмен еще не приглашал на свою свадьбу. Однако если же это все же состоится, то дети пойдут, а она - нет.
"Мы не общаемся, поэтому я не смогла его поздравить, но дети его поздравили, потому что у них есть свое общение между собой", - поделилась Марина.
Также фитнес-тренер отметила, что они с Вячеславом оба не хотят поддерживать даже "нормальные" отношения. Хотя раньше она была не против дружить.
Вячеслав Узелков с детьми (фото: instagram.com/uzelkov_official)
"Так складывается жизнь, нужно, чтобы этого хотели оба человека. В нашем союзе оба не хотят, сначала я хотела, а потом я решила, что мне это не нужно", - сказала Узелкова.
"Если человек не тянется, не хочет нормальных отношений, я не буду это подчеркивать или приглашать его дружить со мной, с детьми", - отметила она.
Знаменитость говорит, что боксер не участвует в жизни наследников.
"Дети со мной постоянно, никто не приглашает их куда-то сходить, провести с ними время, они раньше готовы всегда были, а сейчас уже не хотят этого", - сказала Узелкова.
На вопрос журналистки, знакомы ли дети с избранницей отца, тренер "Зважених та щасливих" ответила, что нет, ведь "для этого нужно желание папы".
Напомним, Боржемская была замужем за Вячеславом Узелковым. Они развелись в 2018 году после 19 лет брака.
У них есть двое детей - дочь Оливия и сын Роберт.
В декабре 2023 года призер чемпионатов мира и Европы среди любителей сообщил, что во второй раз женится.
Впрочем, кто именно стал его избранницей, или хотя бы хоть одно фото с любимой - фитнес-тренер не показывает и держит в тайне будущую жену.
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