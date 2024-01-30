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Экс-жена Узелкова ответила, пойдет ли к нему на свадьбу

Марина Узелкова (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская, сказала, пойдет ли на свадьбу к экс-мужу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для нового шоу от Люкс ФМ "Тур Зірками".

Пойдет ли Марина Узелкова на свадьбу к бывшему

По словам знаменитости, спортсмен еще не приглашал на свою свадьбу. Однако если же это все же состоится, то дети пойдут, а она - нет.

"Мы не общаемся, поэтому я не смогла его поздравить, но дети его поздравили, потому что у них есть свое общение между собой", - поделилась Марина.

Также фитнес-тренер отметила, что они с Вячеславом оба не хотят поддерживать даже "нормальные" отношения. Хотя раньше она была не против дружить.

Вячеслав Узелков с детьми (фото: instagram.com/uzelkov_official)

"Так складывается жизнь, нужно, чтобы этого хотели оба человека. В нашем союзе оба не хотят, сначала я хотела, а потом я решила, что мне это не нужно", - сказала Узелкова.

"Если человек не тянется, не хочет нормальных отношений, я не буду это подчеркивать или приглашать его дружить со мной, с детьми", - отметила она.

Знаменитость говорит, что боксер не участвует в жизни наследников.

"Дети со мной постоянно, никто не приглашает их куда-то сходить, провести с ними время, они раньше готовы всегда были, а сейчас уже не хотят этого", - сказала Узелкова.

На вопрос журналистки, знакомы ли дети с избранницей отца, тренер "Зважених та щасливих" ответила, что нет, ведь "для этого нужно желание папы".

 

Напомним, Боржемская была замужем за Вячеславом Узелковым. Они развелись в 2018 году после 19 лет брака.

У них есть двое детей - дочь Оливия и сын Роберт. 

В декабре 2023 года призер чемпионатов мира и Европы среди любителей сообщил, что во второй раз женится.

Впрочем, кто именно стал его избранницей, или хотя бы хоть одно фото с любимой - фитнес-тренер не показывает и держит в тайне будущую жену.

Недавно мы писали, что Александр Усик в четвертый раз стал отцом.

Также жена Павлика рассказала об особенностях развития их маленького сына.

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