UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ексдружина Потапа чесно відповіла, чи справді їхній син ігнорує свого батька

Потап із сином (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня дружина репера Потапа, продюсерка Ірина Горова, вперше прокоментувала відносина їхнього 15-річного сина Андрія з зірковим батьком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на програму "Ранок у великому місті".

Ірина Горова про стосунки сина з Потапом

Нагадаємо, нещодавно хлопець дав інтерв’ю, в якому жодного разу не згадав про батька.

Після чого фани припустили, що юнак нібито навмисне його ігнорує.

Однак Горова запевнила стурбованих прихильників: Андрій має чудові відносини з артистом.

Ірина Горова з сином (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

"Він не проігнорував. Немає жодного прихованого посилу. Він дуже його любить, поважає. І я вважаю, що це вигадана якась суперновина. Навпаки - вони дуже активно спілкуються, підтримують один одного", - сказала Ірина.

Відома бізнес-вумен також поділилася, що новорічні свята підліток проведе разом з Потапом.

Правда, де саме вони святкуватимуть, жінка не уточнила, лише зазначила, що це буде не у Києві.

 

Нагадаємо, днями Олексій повернувся з-за кордону в Україну і одразу поділився селфі з Андрієм.

Також він розповів, з ким буде відзначати Новий рік.

Потап із сином (фото: instagram.com/realpotap)

Читайте РБК-Україна в Google News
Потапдітизвезды шоу-бизнеса