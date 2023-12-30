Ексдружина Потапа чесно відповіла, чи справді їхній син ігнорує свого батька

Колишня дружина репера Потапа, продюсерка Ірина Горова, вперше прокоментувала відносина їхнього 15-річного сина Андрія з зірковим батьком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на програму "Ранок у великому місті".
Нагадаємо, нещодавно хлопець дав інтерв’ю, в якому жодного разу не згадав про батька.
Після чого фани припустили, що юнак нібито навмисне його ігнорує.
Однак Горова запевнила стурбованих прихильників: Андрій має чудові відносини з артистом.
Ірина Горова з сином (фото: instagram.com/gorovaya_irina)
"Він не проігнорував. Немає жодного прихованого посилу. Він дуже його любить, поважає. І я вважаю, що це вигадана якась суперновина. Навпаки - вони дуже активно спілкуються, підтримують один одного", - сказала Ірина.
Відома бізнес-вумен також поділилася, що новорічні свята підліток проведе разом з Потапом.
Правда, де саме вони святкуватимуть, жінка не уточнила, лише зазначила, що це буде не у Києві.
Нагадаємо, днями Олексій повернувся з-за кордону в Україну і одразу поділився селфі з Андрієм.
Також він розповів, з ким буде відзначати Новий рік.
Потап із сином (фото: instagram.com/realpotap)
Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка назвала діагноз співака і сказала, чому він опинився під крапельницею.
Також ми писали, що відома співачка засумнівалася у службі Козловського.