Ексдружина Остапчука показалася в обіймах загадкового чоловіка (фото)

Христина Горняк натякнула на нові стосунки

Зараз колишня нотаріуска проживає у Відні. За словами жінки, місто стало для неї "тимчасовою домівкою".

"Відень для мене став реально тимчасовою домівкою. Так, є тут свої плюси і, звичайно, мінуси! Але вдома вони теж зараз є, мінуси. Ну, і, звичайно, тут в мене ще і справи сердечні теж... Тому я тут так затрималась", - поділилася ексдружина Остапчука.

Христина Горняк натякнула на нові стосунки (фото: instagram.com/kristygor)

"Просто про них я не хочу говорити, взагалі вирішила, що про свої наступні стосунки буду розповідати тоді, коли вже або буде весілля, або буду вагітна!", - сказала вона.

Також Горняк зазначила, що отримує достатньо уваги від чоловіків і показала фото з ймовірним бойфрендом. Щоправда, обличчя його не видно.

Христина Горняк натякнула на нові стосунки (фото: instagram.com/kristygor)

Втім, поки блогерка не збирається виходити заміж.

"Як бачите, поки пальчики вільні. Просто тему стосунків краще залишити при собі", - додала Христина.

Христина Горняк натякнула на нові стосунки (фото: instagram.com/kristygor)