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Ексдружина фаната РФ Бардаша "перевзулася" і заявила, що продовжить творити російською мовою

Луна (фото: instagram.com/kri_luna)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка і колишня дружина продюсера-путініста Юрія Бардаша Луна, яка після початку повномаштабного вторгнення РФ перейшла на українську мову, заявила, що продовжить писати пісні російською, бо вона так "відчуває".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Артистка "перевзулася"

Так, знаменитість опублікувала декілька stories російською мовою, і видала, що заборони викликають у неї ще більше бажання "лишитися чесною з собою та своїм мистецтвом".

Луна продовжить писати пісні російською мовою (фото: instagram.com/kri_luna)

"Продовжую писати лірику та пісні російською мовою. Знаєте, для таких людей, як я, уявна заборона викликає ще більше бажання залишитися чесною із собою та зі своїм мистецтвом! Я так бачу, так відчуваю. Намагаюся як можу відчути мову і знайти в ній своє місце", - написала вона.

"Але ніколи не захочу і не зможу заборонити собі творити так, як я бачу... Тому що я пишу пісні не для визнання чи схвалення будь-ким. Я пишу пісні, щоб звільнити свою душу", - додала Луна.

Також ексобраниця зрадника Бардаша натякнула на те, що її колеги стали україномовними, щоб "сподобатися і потрапити у тренд".

Луна продовжить писати пісні російською мовою (фото: instagram.com/kri_luna)

"Таких артистів на ринку мало, багато хто хоче сподобатися, потрапити в тренд, у новинний дайджест або уникнути хейту", - поділилася думкою артистка.

Виконавиця, чиє справжнє ім'я - Христина Герасимова, також заявила, що "почути себе" їй допомогла вагітність.

"Дивно. Але саме вагітність допомогла мені почути себе. А значить, моя інтуїція знову мене не підвела, і я все правильно вигадала, як завжди. Хоча люди різне говорили також, як завжди... Все, іду на паузу в реальне життя", - сказала Луна.

Луна продовжить писати пісні російською мовою (фото: instagram.com/kri_luna)

Нагадаємо, це не вперше знаменитість потрапляє у мовний скандал.

Так, у жовтні, тримаючи прапор України в руках, вона заспівала пісню російською мовою зі свого альбому "Транс", який випустила ще у 2019 році. 

Деякі назвали цей трек "неофіційним гімном" приватної військової компанії "Вагнер".

Луна (фото: instagram.com/kri_luna)

Пісня розповідає історію дівчини, яка чекає свого коханого, що перебуває на війні, зокрема в місті Пальміра, Сирія.

Однак Луна внесла зміни до тексту пісні, намагаючись його "українізувати".

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