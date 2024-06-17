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Ексдружина Дзідзьо розповіла про особисте життя після розлучення

Дзідзьо з колишньою дружиною (фото: instagram.com/slavia_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Ексдружина співака Дзідзьо, виконавиця SLAVIA, розповіла про спілкування з колишнім і своє особисте життя після розлучення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки KP.UA.

Деталі

Зі слів Ярослави, розлучення не вплинуло на колишні теплі стосунки між нею та Михайлом Хомою.

Більше того, коли вони офіційно розлучилися, навіть вирішили святкувати це разом.

Екс-подружжя провело час у своєму улюбленому ресторані у компанії один одного.

"Пригадую, коли ми з Михайлом оформили документи про розлучення, то пішли святкувати. Прийшли до ресторанчика, нас там вже всі офіціанти знають, ми часто там буваємо, присіли за столик і проговорили, напевно, дві години. Ми навіть не помітили, як промайнув час", - пригадала артистка.

Дзідзьо з колишньою дружиною (фото: instagram.com/slavia_official)

Що стосується свого особистого життя, ділитися ним вона поки не готова.

"У мене все добре, слава Богу. Після розлучення відчула зацікавлення з боку чоловіків. І мені це дуже приємно. Але хвалитися теж не хочу, щоби не наврочити", - сказала співачка.

Нагадаємо, у 2021 році Михайло Хома приголомшив новиною про розлучення із дружиною Ярославою.

Пара була разом 20 років, з них 7 - в офіційному шлюбі. 

SLAVIA раніше розповідала, що чоловік був проти її сольної кар'єри. Вона була готова їздити з ним на гастролі, та він не дозволяв.

Виконавиця припускала, що Дзідзьо не хотів, щоб вона з ним їхала, бо в нього могли бути якісь інші жінки, прихильниці. Проте, знати про це вона не хоче.

Нещодавно Оля Цибульська відповіла, як чоловік реагував на чутки про її роман з DZIDZIO.

Також Дзідзьо у США поміркував про мобілізацію артистів.

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