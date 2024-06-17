Экс-жена Дзидзьо рассказала о личной жизни после развода

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По словам Ярославы, развод не повлиял на прежние теплые отношения между ней и Михаилом Хомой.

Более того, когда они официально развелись, даже решили праздновать это вместе.

Экс-супруги провели время в своем любимом ресторане в компании друг друга.

"Помню, когда мы с Михаилом оформили документы о разводе, то пошли праздновать. Пришли в ресторанчик, нас там уже все официанты знают, мы часто там бываем, присели за столик и проговорили, наверное, два часа. Мы даже не заметили, как пролетело время", - вспомнила артистка.

Дзидзьо с бывшей женой (фото: instagram.com/slavia_official)

Что касается своей личной жизни, делиться ею она пока не готова.

"У меня все хорошо, слава Богу. После развода почувствовала интерес со стороны мужчин. И мне это очень приятно. Но хвастаться тоже не хочу, чтобы не сглазить", - сказала певица.

Напомним, в 2021 году Михаил Хома ошеломил новостью о разводе с женой Ярославой.

Пара была вместе 20 лет, из них 7 - в официальном браке.

SLAVIA ранее рассказывала, что муж был против ее сольной карьеры. Она была готова ездить с ним на гастроли, но он не позволял.

Исполнительница предполагала, что Дзидзьо не хотел, чтобы она с ним ехала, потому что у него могли быть какие-то другие женщины, поклонницы. Однако, знать об этом она не хочет.