Ексчоловік Трінчер виїжджав на відпочинок у Мексику: у мережі з’явилися фотодокази

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Так, у мережі шириться фото, де зображений Волошин в аеропорту. Поряд з ним стоїть валіза з капелюхом.

Олександр Волошин в аеропорту (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Також з’явилися документи, в яких вказано, що Олександр перетинав кордон як волонтер (через систему "Шлях"), аби доставити якийсь вантаж для ЗСУ.

Волошин виїжджав за кордон як волонтер (фото: t.me/joker_ukr)

Крім того, у листі зазначено, що інфлюенсер належить до благодійного фонду "Стійкість людей".

Волошин виїжджав за кордон як волонтер (фото: t.me/joker_ukr)

Повідомляється, що справжнім мотивом блогера була відпустка у Мексиці.

До слова, знімок з аеропорту бізнесмен поки не прокоментував. Однак після оприлюдненої інформації дещо змінив у своєму профілі в Instagram.

Він додав вкладку з вибраними сторіс, зробивши акцент на тому, що дуже допомагає армії.

Instagram Олександра Волошина (фото: instagram.com/voloshyn_xx)