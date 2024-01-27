Экс-муж Тринчер выезжал на отдых в Мексику: в сети появились фотодоказательства

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Так, в сети распространяется фото, где изображен Волошин в аэропорту. Рядом с ним стоит чемодан со шляпой.

Александр Волошин в аэропорту (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Также появились документы, в которых указано, что Александр пересек границу как волонтер (через систему "Шлях"), чтобы доставить груз для ВСУ.

Волошин уезжал за границу как волонтер (фото: t.me/joker_rus)

Кроме того, в письме отмечено, что инфлюэнсер относится к благотворительному фонду "Стійкість людей".

Волошин уезжал за границу как волонтер (фото: t.me/joker_rus)

Сообщается, что настоящим мотивом блогера был отпуск в Мексике.

К слову, снимок из аэропорта бизнесмен пока не прокомментировал. Однако после обнародованной информации несколько изменил в своем профиле в Instagram.

Он добавил вкладку с избранными сторис, сделав акцент на том, что очень помогает армии.

Instagram Александра Волошина (фото: instagram.com/voloshyn_xx)