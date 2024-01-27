RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-муж Тринчер выезжал на отдых в Мексику: в сети появились фотодоказательства

Александр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Иванна Пашкевич

После скандала с отдыхом мужа блогерши Тани Пренткович на Мальдивах, начали всплывать на поверхность интересные подробности о других звездных "волонтерах". Теперь внимание приковано к экс-мужу Анны Тринчер Александру Волошину, который, вероятно, также недавно выезжал в отпуск за границу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Джокер".

Подробности

Так, в сети распространяется фото, где изображен Волошин в аэропорту. Рядом с ним стоит чемодан со шляпой.

Александр Волошин в аэропорту (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Также появились документы, в которых указано, что Александр пересек границу как волонтер (через систему "Шлях"), чтобы доставить груз для ВСУ.

Волошин уезжал за границу как волонтер (фото: t.me/joker_rus)

Кроме того, в письме отмечено, что инфлюэнсер относится к благотворительному фонду "Стійкість людей".

Волошин уезжал за границу как волонтер (фото: t.me/joker_rus)

Сообщается, что настоящим мотивом блогера был отпуск в Мексике.

К слову, снимок из аэропорта бизнесмен пока не прокомментировал. Однако после обнародованной информации несколько изменил в своем профиле в Instagram.

Он добавил вкладку с избранными сторис, сделав акцент на том, что очень помогает армии.

Instagram Александра Волошина (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Недавно фотографы Либеровы показали Авдеевский фронт и подкололи Пренткович за Мальдивы.

Также лейтенант ВСУ прокомментировал отдых мужа блоггерши за границей.

Читайте РБК-Украина в Google News
МексикаблоггерАнна Тринчерзвезды шоу-бизнеса