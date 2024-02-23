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Ексчоловік Трінчер назвав її "бабою" у прямому ефірі: співачка відреагувала

Анна Трінчер з Олександром Волошиним (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин, необачно висловився у бік неї під час прямого ефіру. Виконавиця відреагувала.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт артистки.

Деталі

Так, під час однієї з відеотрансляцій бізнесменів Олександра Волошина та Олександра Слобоженка, фоловери поцікавилися у них, чи став би Слобоженко зустрічатися з ексдружиною свого товариша.

Під час відповіді друга, блогер перебив його, назвавши Трінчер "бабою".

Цей уривок з прямого ефіру опублікувала у себе в stories Анна і звернулася до колишнього та інших чоловіків, які дозволяють собі висловлюватися у подібній формі.

 

"Хлопці, вчимося називати жінок - не бабами. Варіації на цю тему: колишня дружина, колишня дівчина, жінка. Дякую", - прокоментувала зірка.

Олександр Волошин публічно образив Анну Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

У свою чергу Волошин попросив вибачення в артистки, а також в інших дівчат, яких образили його слова.

"Я ніколи у житті не називав дівчат бабами… У мене вирвалось. Це такий сленг між пацанами. Не хочу виправдовуватись. Вважаю, що неправий, тому прошу вибачення у всіх дівчат", - пояснив Олександр.

Олександр Волошин вибачився перед Анною Трінчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Нещодавно Трінчер чесно відповіла, чи вільне її серце після розлучення з Волошиним.

Також вона розплакалася в ефірі, говорячи про батька.

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