Ексчоловік Трінчер назвав її "бабою" у прямому ефірі: співачка відреагувала

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Так, під час однієї з відеотрансляцій бізнесменів Олександра Волошина та Олександра Слобоженка, фоловери поцікавилися у них, чи став би Слобоженко зустрічатися з ексдружиною свого товариша.

Під час відповіді друга, блогер перебив його, назвавши Трінчер "бабою".

Цей уривок з прямого ефіру опублікувала у себе в stories Анна і звернулася до колишнього та інших чоловіків, які дозволяють собі висловлюватися у подібній формі.

"Хлопці, вчимося називати жінок - не бабами. Варіації на цю тему: колишня дружина, колишня дівчина, жінка. Дякую", - прокоментувала зірка.

Олександр Волошин публічно образив Анну Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

У свою чергу Волошин попросив вибачення в артистки, а також в інших дівчат, яких образили його слова.

"Я ніколи у житті не називав дівчат бабами… У мене вирвалось. Це такий сленг між пацанами. Не хочу виправдовуватись. Вважаю, що неправий, тому прошу вибачення у всіх дівчат", - пояснив Олександр.

Олександр Волошин вибачився перед Анною Трінчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)