Экс-муж Тринчер назвал ее "бабой" в прямом эфире: певица отреагировала

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Так, во время одной из видеотрансляций бизнесменов Александра Волошина и Александра Слобоженко, фолловеры поинтересовались у них, стал бы Слобоженко встречаться с экс-супругой своего товарища.

Во время ответа друга, блогер перебил его, назвав Тринчер "бабой".

Этот отрывок из прямого эфира опубликовала у себя в stories Анна и обратилась к бывшему и другим мужчинам, которые позволяют себе высказываться в подобной форме.

"Ребята, учимся называть женщин - не бабами. Вариации на эту тему: бывшая жена, бывшая девушка, женщина. Спасибо", - прокомментировала звезда.

Александр Волошин публично обидел Анну Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

В свою очередь Волошин попросил прощения у артистки, а также у других девушек, которых оскорбили его слова.

"Я никогда в жизни не называл девушек бабами... У меня вырвалось. Это такой сленг между пацанами. Не хочу оправдываться. Считаю, что неправ, поэтому прошу прощения у всех девушек", - пояснил Александр.

Александр Волошин извинился перед Анной Тринчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)