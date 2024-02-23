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Экс-муж Тринчер назвал ее "бабой" в прямом эфире: певица отреагировала

Анна Тринчер с Александром Волошиным (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывший муж певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин, опрометчиво высказался в сторону нее во время прямого эфира. Исполнительница отреагировала.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт артистки.

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Так, во время одной из видеотрансляций бизнесменов Александра Волошина и Александра Слобоженко, фолловеры поинтересовались у них, стал бы Слобоженко встречаться с экс-супругой своего товарища.

Во время ответа друга, блогер перебил его, назвав Тринчер "бабой".

Этот отрывок из прямого эфира опубликовала у себя в stories Анна и обратилась к бывшему и другим мужчинам, которые позволяют себе высказываться в подобной форме.

 

"Ребята, учимся называть женщин - не бабами. Вариации на эту тему: бывшая жена, бывшая девушка, женщина. Спасибо", - прокомментировала звезда.

Александр Волошин публично обидел Анну Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

В свою очередь Волошин попросил прощения у артистки, а также у других девушек, которых оскорбили его слова.

"Я никогда в жизни не называл девушек бабами... У меня вырвалось. Это такой сленг между пацанами. Не хочу оправдываться. Считаю, что неправ, поэтому прошу прощения у всех девушек", - пояснил Александр.

Александр Волошин извинился перед Анной Тринчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Недавно Тринчер честно ответила, свободно ли ее сердце после развода с Волошиным.

Также она расплакалась в эфире, говоря об отце.

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