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Ексчоловік Лорак натякнув на одруження з новою коханою (фото)

Мурат Налчаджіоглу з коханою Анастасією (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Іванна Пашкевич

Турецький бізнесмен і колишній чоловік зрадниці Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу натякнув, що одружився втретє.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories нової обраниці підприємця, блогерки Анастасії, яку перепостив до себе на сторінку підприємець.

Мурат Налчаджіоглу натякнув на шлюб з новою коханою

Так, у своїх соцмережах Анастасія показала золоту каблучку на руці свого обранця.

Однак на її безіменному пальці видніється каблучка, з якою Мурат освідчився їй навесні цього року.

Мурат Налчаджіоглу натякнув на одруження (фото: instagram.com/muratnalca)

Втім, блогерка вже називає колишнього Лорак своїм "чоловіком" і ділиться моментами їхнього проведення часу на його батьківщині.

До слова, раніше ходили чутки, що пара переживає кризу у стосунках, адже тривалий час вони не з'являлися разом на публіці та видалили спільні фотографії.

Схоже, все налагодилося, і зараз пара ніжиться в компанії один одного на відпочинку.

Мурат Налчаджіоглу та його кохана на відпочинку (фото: instagram.com/muratnalca)

Зазначимо, що восени 2023 року Мурат розлучився зі своєю другою дружиною Лілією. Але вже на початку 2024 року він закрутив роман з українською моделлю Анастасією. 

Закохані разом зустріли Новий рік у Дубаї. Тоді ж і почала розвиватися їхня лавсторі.

Під час однієї з подорожей турецький бізнесмен освідчився своїй обраниці.

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