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Экс-жена Сереги впервые рассказала правду про рэпера: пил водку и избивал меня

Четверг 17 сентября 2020 15:57
Экс-жена Сереги впервые рассказала правду про рэпера: пил водку и избивал меня
Экс-жена Сереги Полина Ололо рассказала про жестокость музыканта (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Бывшая жена Сергея Пархоменко поделилась подробностями их семейной жизни

Бывшая супруга известного рэпера Сереги Полина Ололо рассказала про жестокость и насилие, которые присутствовали в их семье. Сейчас Полина и Сергей Пархоменко воюют за сыновей Марка и Платона и периодически демонстрируют в СМИ свое "грязное белье".

Девушка говорит, что муж избивал ее, входил в жесткие запои, не выпускал ее из дому. Однажды у нее несколько дней не открывались глаза, настолько сильными были побои. Такие шокирующие признания Полина сделала в интервью для канала "Украина".

"Я скажу так - в нашей семье было насилие. Он поднимал на меня руку, он избивал меня. Меня не выпускал. Две недели я была дома, две недели он пил водку. У меня несколько дней глаза не открывались, вы не понимаете, что со мной было", - рассказала девушка.

Экс-жена Сереги впервые рассказала правду про рэпера: пил водку и избивал меня

Серега и Полина Ололо (фото: соцсети)

Она добавила, что у рэпера возникли серьезные проблемы с бизнесом и деловыми партнерами. После чего начались запои, загулы, наркотики.

"Он начал гулять. Потом начались запои. Вместе с запоями наркотики. Он стал неадекватным. Мне сказали: "Полина, у него 24/7 какая-то химия в крови", - добавила Полина.

Сейчас Полина и Сергей судятся из-за детей. Еще год назад он забрал Марка и Платона с тренировки и увез. Сыновья живут с музыкантом в Харькове, а Полина не может связаться с ним даже по телефону.

Следующее судебное заседание пройдет 28 сентября.

Экс-жена Сереги впервые рассказала правду про рэпера: пил водку и избивал меня

Полина Ололо с сыновьями (фото: соцсети)

Ранее мы писали, что Серега отобрал детей у бывшей жены. Полина обвинила экс-мужа в том, что дети не присмотрены и живут с посторонними людьми.

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