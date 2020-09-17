Екс-дружина Серьоги вперше розповіла правду про репера: пив горілку і бив мене

Екс-дружина Серьоги Поліна Ололо розповіла про жорстокість музиканта (колаж: РБК-Україна)

Колишня дружина Сергія Пархоменка поділилася подробицями їхнього сімейного життя

Колишня дружина відомого репера Серьоги Поліна Ололо розповіла про жорстокість і насильство, які були присутні в їхній сім'ї. Зараз Поліна та Сергій Пархоменко воюють за синів Марка і Платона і періодично демонструють в ЗМІ свою "брудну білизну".

Дівчина каже, що чоловік бив її, входив в жорсткі запої, не випускав з дому. Одного разу у неї кілька днів не розплющувалися очі, настільки сильними були побої. Такі шокуючі зізнання Поліна зробила в інтерв'ю для каналу "Україна".

"Я скажу так - у нашій родині було насильство. Він підіймав на мене руку, він бив мене. Мене не випускав. Два тижні я була вдома, два тижні він пив горілку. У мене кілька днів очі не розплющувалися, ви не розумієте, що зі мною було", - розповіла дівчина.

Серьога і Поліна Ололо (фото: соцмережі)

Вона додала, що у репера виникли серйозні проблеми з бізнесом і діловими партнерами. Після чого почалися запої, загули, наркотики.

"Він почав гуляти. Потім почалися запої. Разом з запоями наркотики. Він став неадекватним. Мені сказали: "Поліна, у нього 24/7 якась хімія в крові", - додала Поліна.

Зараз Поліна і Сергій судяться через дітей. Ще рік тому він забрав Марка і Платона з тренування і відвіз. Сини живуть з музикантом в Харкові, а Поліна не може зв'язатися з ним навіть по телефону.

Наступне судове засідання відбудеться 28 вересня.

Поліна Ололо з синами (фото: соцмережі)

Раніше ми писали, що Серьога відібрав дітей у колишньої дружини. Поліна звинуватила ексчоловіка в тому, що діти не під наглядом і живуть зі сторонніми людьми.