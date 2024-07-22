Екс-"ВІА Гра" Вінницька заговорила про образи на "Меладзе: "Мені його вибачення не потрібні"

Співачка Альона Вінницька з 2000 по 2003 рік була учасницею "ВІА Гри", після чого розпочала сольну кар'єру. Продюсером відомого українського гурту був Костянтин Меладзе, і до нього у виконавиці залишилися, за її словами, "змішані почуття".

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю артистки для YouTube -каналу Слави Дьоміна.

Що Вінницька каже про Меладзе

Альона не приховує, що під час співпраці з Костянтином він "не надто красиво себе повів" щодо неї. Інтерв'юер уточнив, що йдеться про те, що наставник зірки не хотів, аби вона розпочинала сольну творчість.

"В мене залишились доволі такі змішані почуття до нього. З одного боку - повага та вдячність велика, з іншого - залишилась образа за те, що він не дуже красиво себе повів. Звичайно, що воно вже все осіло і відійшло, і не хочеться навіть про це згадувати. Але десь отака легенька образа ще є. Я не можу сказати: "Ні, я не ображаюся і все забула", - коментує ситуацію Вінницька.

Виконавиця підкреслила, що наразі не бачить сенсу розпочинати діалог із Меладзе та намагатися налагоджувати із ним зв'язки.

"Я вважаю, що це недоцільно взагалі - починати цю розмову. Я вважаю, що людина сама повинна дійти до чогось, просто подзвонити й сказати: "Я от хотів би попросити вибачення…". Тому що мені його вибачення за великим рахунком не потрібні. Я не хочу торкатися теми цих стосунків", - каже знаменитість.

"Воно мені навіть не болить. Просто коли у мене починають запитувати про нього, я відповідаю, що ось отака суміш почуттів по відношенню до Кості. Саме це я відчуваю - повагу і невеличку образу", - зауважує вона.

Вінницька зізналася, як ставиться до Меладзе після співпраці з ним (скриншот)

Альона Вінницька у "ВІА Грі"

Співачка стала першою учасницею гурту, який потім здобув шалену популярність. Взяти участь в проєкті її запросив український музичний продюсер Дмитро Костюк.

Після перших кастингів до колективу долучилися ще дві учасниці - Юлія Мірошниченко та Марина Кащин. Проте згодом склад музичного колективу почав змінюватися: до гурту прийшла Надія Мейхер, Вінницька ж залишалася основною вокалісткою.

Пізніше до них приєдналася Ганна Сєдокова - у 2002 році.

У січні 2003 року, коли Вінницька покинула колег та подалася у сольне плавання, до колективу потрапила співачка Віра Брежнєва.

"Золотим складом" "ВІА Гри" називають саме цих трьох учасниць - Ганну Сєдокову, Надію Мейхер та Віру Брежнєву.