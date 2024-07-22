Экс-"ВИА Гра" Винницкая заговорила об обидах на "Меладзе: "Мне его извинения не нужны"

Певица Алена Винницкая с 2000 по 2003 год была участницей "ВИА Гры", после чего начала сольную карьеру. Продюсером известной украинской группы был Константин Меладзе, и к нему у исполнительницы остались, по ее словам, "смешанные чувства".

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для YouTube -канала Славы Демина.

Что Винницкая говорит о Меладзе

Алена не скрывает, что во время сотрудничества с Константином он "не слишком красиво себя повел" по отношению к ней. Интервьюер уточнил, что речь идет о том, что наставник звезды не хотел, чтобы она начинала сольное творчество.

"У меня остались довольно такие смешанные чувства к нему. С одной стороны - уважение и благодарность большая, с другой - осталась обида за то, что он не очень красиво себя повел. Конечно, оно уже все осело и ушло, и не хочется даже об этом вспоминать. Но где-то такая легкая обида еще есть. Я не могу сказать: "Нет, я не обижаюсь и все забыла", - комментирует ситуацию Винницкая.

Исполнительница подчеркнула, что сейчас не видит смысла начинать диалог с Меладзе и пытаться налаживать с ним связь.

"Я считаю, что это нецелесообразно вообще - начинать этот разговор. Я считаю, что человек сам должен дойти до чего-то, просто позвонить и сказать: "Я вот хотел бы извиниться…". Потому что мне его извинения по большому счету не нужны. Я не хочу касаться темы этих отношений", - говорит знаменитость.

"Оно мне даже не болит. Просто когда у меня начинают спрашивать о нем, я отвечаю, что вот такая смесь чувств по отношению к Косте. Именно это я чувствую - уважение и небольшую обиду", - также подчекривает она.

Винницкая призналась, как относится к Меладзе после сотрудничества с ним (скриншот)

Алена Винницкая в "ВИА Гре"

Певица стала первой участницей группы, которая затем приобрела безумную популярность. Поучаствовать в проекте ее пригласил украинский музыкальный продюсер Дмитрий Костюк.

После первых кастингов в коллектив попали еще две участницы - Юлия Мирошниченко и Марина Кащин. Однако впоследствии состав музыкального коллектива начал меняться: в группу пришла Надежда Мейхер, Винницкая же оставалась основной вокалисткой.

Позже к ним присоединилась Анна Седокова - в 2002 году.

В январе 2003 года, когда Винницкая покинула коллег и отправилась в сольное плавание, в коллектив попала певица Вера Брежнева.

"Золотым составом" "Виа Гры" называют именно этих трех участниц - Анну Седокову, Надежду Мейхер и Веру Брежневу.