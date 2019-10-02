Экс-"ВИА Гра" рассказала об изменах Меладзе

Вера Брежнева, известная артистка, бывшая участница проекта "ВИА Гра" и супруга продюсера Константина Меладзе, гневно ответила фанатам на комментарии о том, что ей изменяет муж.

Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram пост о большом празднике – Веры, Надежды, Любови и Софии. Она объяснила, что в последнее время мало пишет на своих страницах, так как у нее было грустное настроение. И хотя певица отметила, что причины для грусти у нее не было, фанаты переполошились и начали выяснять, почему Вера Брежнева грустит.

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В комментариях у нее спросили, могли ли стать причиной для грусти слухи о том, что ее муж, Константин Меладзе, неравнодушен к нынешней солистке "ВИА Гра" Эрике Герцег. Также поклонницы заметили, что такое поведение мужа мог спровоцировать "гостевой брак".

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Вера Брежнева жестко ответила на такие слухи и опровергла информацию о том, что они живут в такой форме брака.

"Гостевой брак? Что вы несете? Что за гости в ваших головах?" – резко ответила Брежнева.

Скриншот комментария

Слухи о том, что в семье Веры Брежневой и Константина Меладзе не все гладко, появились несколько месяцев назад. Певица почистила свои страницы в социальных сетях и удалила много фотографий, в том числе и с мужем.

Вера Брежнева и Константин Меладзе (Фото: instagram.com/meladzemusic)

Как она потом объяснила подписчикам, она это сделала, чтобы не нервировать завистников.

Кроме того, директор Эрики Герцег вынуждена была выступить с заявлением и объяснить, что все эти слухи – не более чем шутка.

Эрика Герцег (Фото: instagram.com/meladzemusic)

"Такие слухи появляются, мне кажется, в отношении огромного количества людей. Это знаете, как постоянная заезженная шутка, причем абсолютно неактуальная. Константин Меладзе является продюсером группы "ВИА Гра", в которой Эрика Герцег поет уже шесть лет. Естественно, никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет", - заявила директор артистки.