Экс-"ВИА Гра" блеснула пышным бюстом: пикантное фото

Седокова показала грудь крупным планом и вызвала неоднозначную реакцию сети
Анна Седокова, которая являлась солисткой состава "ВИА Гры", опубликовала для своих поклонников пикантное фото, на котором ее грудь видна крупным планом. Соответствующий пост певица разместила в социальной сети Instagram.
"Иногда построить прибыльную бизнес-империю легче, чем собрать трех детей на рынок", - написала Седокова под снимком.
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Подписчики мигом отреагировали на увиденное. Комментаторы поделились на два лагеря: одни принялись выискивать недостатки, другие, наоборот, отметили, что исполнительница хорошо выглядит:
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Ранее Анна Седокова насмешила сеть нелепым макияжем.
Напомним, что вульгарный образ Седоковой перешел все границы.
Также Седокова рассказала девушкам о том, как понравиться мужчине.