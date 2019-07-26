Экс-"ВИА Гра" блеснула пышным бюстом: пикантное фото

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Седокова показала грудь крупным планом и вызвала неоднозначную реакцию сети

Анна Седокова, которая являлась солисткой состава "ВИА Гры", опубликовала для своих поклонников пикантное фото, на котором ее грудь видна крупным планом. Соответствующий пост певица разместила в социальной сети Instagram.

"Иногда построить прибыльную бизнес-империю легче, чем собрать трех детей на рынок", - написала Седокова под снимком.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Подписчики мигом отреагировали на увиденное. Комментаторы поделились на два лагеря: одни принялись выискивать недостатки, другие, наоборот, отметили, что исполнительница хорошо выглядит:

Будто по губам ударили.

Вообще ни о чем, как и несколько миллионов других "барби".

Нос огромный.

По-моему, хорошие формы.

Очень красивая девушка, Аня любой модели фору даст.

Анют, ты великолепна как всегда.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Ранее Анна Седокова насмешила сеть нелепым макияжем.

Напомним, что вульгарный образ Седоковой перешел все границы.

Также Седокова рассказала девушкам о том, как понравиться мужчине.