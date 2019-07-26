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Экс-"ВИА Гра" блеснула пышным бюстом: пикантное фото

STYLERПерсоны    26.07.2019 - 12:49
Экс-"ВИА Гра" блеснула пышным бюстом: пикантное фото
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Седокова показала грудь крупным планом и вызвала неоднозначную реакцию сети

Анна Седокова, которая являлась солисткой состава "ВИА Гры", опубликовала для своих поклонников пикантное фото, на котором ее грудь видна крупным планом. Соответствующий пост певица разместила в социальной сети Instagram.

"Иногда построить прибыльную бизнес-империю легче, чем собрать трех детей на рынок", - написала Седокова под снимком.

Экс-&quot;ВИА Гра&quot; блеснула пышным бюстом: пикантное фотоАнна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Подписчики мигом отреагировали на увиденное. Комментаторы поделились на два лагеря: одни принялись выискивать недостатки, другие, наоборот, отметили, что исполнительница хорошо выглядит:

  • Будто по губам ударили.
  • Вообще ни о чем, как и несколько миллионов других "барби".
  • Нос огромный.
  • По-моему, хорошие формы.
  • Очень красивая девушка, Аня любой модели фору даст.
  • Анют, ты великолепна как всегда.

Экс-&quot;ВИА Гра&quot; блеснула пышным бюстом: пикантное фото

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Ранее Анна Седокова насмешила сеть нелепым макияжем.

Напомним, что вульгарный образ Седоковой перешел все границы.

Также Седокова рассказала девушкам о том, как понравиться мужчине.

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