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Брежнев позавидует: Анна Седокова насмешила сеть нелепым макияжем

STYLERПерсоны    14.07.2019 - 12:24
Брежнев позавидует: Анна Седокова насмешила сеть нелепым макияжем
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

На этот раз поводом для обсуждения стали слишком широкие брови

Анна Седокова, которая привыкла шокировать пользователей своими эпатажными нарядами, на этот раз больше удивила фанов макияжем, нежели одеждой. Соответствующее фото артистка опубликовала в соцсети Instagram.

Под снимком Седокова поделилась с подписчиками чувством, которое нахлынуло на нее во время одной из съемок. "Страх подвести команду, страх не победить, страх утонуть, упасть, быть съеденным тараканами и змеями. И там четко понимаешь, что вроде тебя и страхуют и вроде сьемки, но все равно очень страшно, а если это случится со мной. И единственный способ - это преодолевать себя. Забивать на этот самый страх. И дышать. Глубоко и медленно", - поделилась артистка.

Брежнев позавидует: Анна Седокова насмешила сеть нелепым макияжемАнна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Подписчиков привлек не столь текст, как фото, которое разместила Седокова для своих фанатов. Помимо губ, которые увеличиваются у певицы с каждым разом все больше, комментаторов привлек макияж в целом. Некоторые посчитали, что на этот раз у артистки слишком широкие брови:

  • Аня Седокова уже изменила себя полностью, почти не узнала.
  • С губами беда.
  • Да повынимай все это из себя!
  • А брови из щетки для обуви?
  • Наконец-то в одежде.
  • Брови зачет! Брежнев позавидует.

Брежнев позавидует: Анна Седокова насмешила сеть нелепым макияжем

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Напомним, что вульгарный образ Седоковой перешел все границы.

Ранее сообщалось о том, что Седокова рассказала девушкам о том, как понравиться мужчине.

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