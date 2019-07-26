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Екс-"ВІА Гра" блиснула пишним бюстом: пікантне фото

STYLERПерсони    26.07.2019 - 12:49
Екс-"ВІА Гра" блиснула пишним бюстом: пікантне фото
Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Сєдокова показала груди крупним планом і викликала неоднозначну реакцію мережі

Анна Сєдокова, яка була солісткою складу "ВІА Гри", опублікувала для своїх шанувальників пікантне фото, на якому її груди видно крупним планом. Відповідний пост співачка розмістила в соціальній мережі Instagram.

"Іноді побудувати прибуткову бізнес-імперію легше, ніж зібрати трьох дітей на ринок", - написала Сєдокова під знімком.

Екс-&quot;ВІА Гра&quot; блиснула пишним бюстом: пікантне фотоАнна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Підписники миттю відреагували на побачене. Коментатори поділилися на два табори: одні почали вишукувати недоліки, інші, навпаки, відзначили, що виконавиця добре виглядає:

  • Ніби вдарили по губах.
  • Взагалі ні про що, як і кілька мільйонів інших "барбі".
  • Ніс величезний.
  • По-моєму, гарні форми.
  • Дуже красива дівчина, Аня будь-якій моделі фору дасть.
  • Анюта, ти прекрасна як завжди.

Екс-&quot;ВІА Гра&quot; блиснула пишним бюстом: пікантне фото

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Раніше Анна Сєдокова насмішила мережу безглуздим макіяжем.

Нагадаємо, що вульгарний образ Сєдокової перейшов усі межі.

Також Сєдокова розповіла дівчатам про те, як сподобатися чоловікові.

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