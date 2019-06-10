Как понравиться мужчине: Анна Седокова дала советы девушкам

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица рассказала, что нужно делать, чтобы очаровать мужчину

Известная певица Анна Седокова решила поделиться со своими подписчиками в Instagram полезными советами об отношениях. Она рассказала, что следует делать, чтобы заполучить мужчину, который вам понравился.

"Когда девушка хочет заполучить мужчину и настроена решительно - ее ничто не остановит. Мне вспомнилась история про Жаклин Эйдс. Девушка после первого свидания с энным мужчиной влюбилась настолько, что начала терроризировать его сообщениями и за несколько месяцев оправила ему около 65.000 месседжей! Парень настолько испугался, ведь там присутствовали и угрозы, что написал на Жаклин заявление в полицию. Девочки, это плохой пример, так точно делать не надо", - отметила артистка.

Что же нужно делать, чтобы понравиться мужчине, и чтобы он сам вам писал, она перечислила далее.



1. Будь женственной.

Три параметра, которые сигнализируют мужчине о сексуальной привлекательности - это ухоженная нежная кожа, красивые чистые волосы и здоровые аккуратные ногти. От себя добавила бы красивую осанку, легкую походку и улыбку.



Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

2. В опросе, посвященном вопросам привлекательности, около 90% мужчин признались, что предпочитают натуральную красоту.

Вывод: меньше декоративной косметики, больше уходовой.



3. Установите визуальный контакт.

Если мужчина уже смотрит на вас, то посмотрите ему в глаза, но на долю секунды. Через какое-то время повторите, добавляя легкую улыбку. Есть техника под названием "Взгляд в сердце" - по ходу беседы заглядываешь в один глаз мужчины несколько раз, по 5-7 секунд, и вглядываешься в свое отражение.





Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

4. Миф, что мужчины предпочитают глупых девушек - устарел.

Наличие живого ума, широкого кругозора, стремления развиваться и учиться вызывают у них ещё больший интерес. Рядом с умной и красивой девушкой мужчина чувствует себя победителем. Важно: не выпячивай свои знания напоказ, чтобы не прослыть в его глазах высокомерной или зазнайкой.



5. Мое любимое! Носите вещи красного цвета.

Психологи утверждают, что этот цвет для мужчин, как гипноз, и женщина в красном - настоящий магнит.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова поделилась "летним" желанием - певица призналась, что очень хотела бы иметь дачу.

Ранее полностью обнаженная Анна Седокова вызвала фурор в сети. Пикантный снимок вызвал бурные обсуждения поклонников.

Кстати, Анна Седокова эмоционально высказалась о бодипозитиве и любви к своему телу.