Экс-ведущий "Рассмеши комика" поехал в оккупированный Мариуполь и вызвал просто шквал гнева

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев, который снимался в шоу "Рассмеши комика", окончательно предал Украину. Недавно он оказался в разрушенном и оккупированном Мариуполе, где начал съемки новой программы о животных для телеканала "Россия 1".

Что известно о предательстве Шепелева и как на это отреагировали его бывшие коллеги - украинские звезды - читайте в материале Styler ниже.

Российское шоу Шепелева

Премьера нового шоу "В кругу друзей" состоялась на российском пропагандистском канале 9 сентября. Ведущий, который много лет жил и работал в Украине, внезапно поехал в оккупированный Мариуполь, чтобы снять развлекательное шоу про "спасение из-под обстрелов животных, которые остались без хозяев".

"Готовясь к передаче, я просмотрел большое количество материалов, посвященных животным, узнал, что рядом есть очень большое и важное убежище, где собраны домашние животные, прежде всего собаки, которые остались без хозяев из-за военных действий", - сказал Шепелев в своей программе.

Далее он призвал россиян помогать владелице приюта для животных. В его передаче уже побывали гостями Маша Распутина, Юрий Куклачев и другие звезды эстрады периода 80-90-хх годов.

Шепелев и Украина

Дима Шепелев родился в Минске, Беларусь в 1983 году. Свои первые шаги на ТВ и в журналистике он сделал в родной стране, там же окончил факультет журналистики. В 2004 году его пригласили на украинский телеканал М1 и Дима переехал в Киев.

Более 5 лет он проработал на украинских телеканалах, а потом по приглашению Эрнста начал вести программу на российском "Первом канале". Еще пару лет он совмещал работу сразу в двух странах, но после популярности ведущего на "Евровидение" перебрался в Москву.

Однако в 2011 году Шепелев снова появился на украинских телеэкранах - вместе с Владимиром Зеленским и Михаилом Галустяном он стал сниматься в новом комедийном шоу "Рассмеши комика". Съемки в Украине о снова совмещал со съемками на российском ТВ.

В июне 2014 года он засветился в Крыму - был ведущим на концерте, посвященному оккупации Крыма. Поздравлял зрителей с "великим событием присоединения", которое "Крым ждал 23 года". И даже после этого он продолжал вести передачи на украинских телеканалах.

24 февраля Шепелев заявил, что ему стыдно за Россию и полномасштабное вторжение.

"Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья-украинцы, простите. Только такое не прощают", - писал он на своих страницах в соцсетях.

Как отреагировали на предательство украинские звезды

Анатолий Анатолич рассказал, что был знаком с Шепелевым лично и очень много лет. Он шокирован его поведением.

"Дима белорус, но всегда его воспринимали своим. И Дима всегда признавался в любви к Украине, в которой у него сложилась чудесная карьера", - написал он на своей странице в Instagram.

Анатолич отметил, что потом Дима много работал в Москве и тогда были такие времена, что работали там и тут. Потом была история с Жанной Фриске (она была супругой Шепелева и умерла от рака в 2015 году - ред.)

"Мы не были близки, но сейчас я даже не могу Диме написать, какой он му*ак, так как его аккаунт недоступен в нашем регионе. Он приехал в Мариуполь снимать программу для расия1. Про животных. Приехать в Мариуполь сейчас - это признать себя частью этой бл**ской нацистской системы. Встать в один ряд с самыми противными пропагандистами, хотя снимаешь ты, Дима про животных. Надеюсь, ты прочитаешь это. К сожалению, в личные не могу сказать тебе, какое ты никчемное х**ло", - подчеркнул Анатолич.

Анатолич в шоке от поступка Шепелева (скриншот)

А вот Анастасия Приходько совсем не удивилась поступку Шепелева. Она отметила, что ведущий всегда был жаден к деньгам и ради заработка готов на все. А получил Дима эту работу, так как стал любовником одного влиятельного человека.

"Довольно близко знала эту улитку. И в Москве работали, и в Киеве общались. Скажу одно - человек, который продаст свою маму за деньги. Он стал любовником одного из влиятельных людей, и, как липучка, липнет ко всем, кто даст деньги. Га*но ты", - высказалась Приходько.

Был знаком с Шепелевым и Андрей Бедняков. Он написал коротко: "Еще один долб**б в моем городе.

Даша Астафьева тоже высказалась коротко: "Х*йло оно и в Мариуполе х"уйло"

Бывшие коллеги Шепелева в гневе (скриншот)