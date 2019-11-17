Экс-участник Танцев со звездами вернулся в Украину: мне нравится иногда пострадать

Дмитрий Дикусар участвовал в Танцах со звездами более 10 лет назад, потом он уехал работать в Грузию и сейчас снова вернулся в Украину. Танцор и хореограф откровенно поделился воспоминаниями и творческими планами в интервью на "1+1". Дмитрий вспомнил, как принимал участие в шоу, а также поделился теплыми эмоциями от тех воспоминаний.

"Также не забуду третий эфир второго сезона шоу, когда танцевал танго с Ириной Билык. Это было круто и одновременно страшно, ведь на подготовку имели всего лишь 12 часов. Несмотря на все, адреналин помогал нам танцевать!" - вспомнил Дмитрий.

Хореограф и танцор провел в Грузии семь лет, но сейчас решил вернуться. По его словам, он понял, что снова хочет танцевать.

"Я посвятил работе в Грузии примерно семь лет. Там на "Танцах со звездами" начинал работать с Аленой Шоптенко. Она была главным хореографом, а я режиссером-постановщиком шоу. Поэтому не удивительно, что за это время Грузия стала для меня второй любимой страной после Украины. Затем наступил этап, когда захотел перейти на новый уровень – режиссерский. Но пришел к выводу, что истинное наслаждение я получал от того, когда сам танцевал. Понял, что именно это мое призвание. Все-таки ничего не сравнится с тем, когда ты без посредников общаешься со зрителем. Поверьте, мне есть с чем сравнивать", - признался Дикусар.

Дмитрий Дикусар вернулся в Украину (фото: 1plus1.ua)

Дмитрий рассказал, что считает себя счастливым человеком, но иногда ему хочется почувствовать боль.

"Я считаю себя гармоничным человеком. Стремление быть счастливым имеет обратный эффект. Чтобы почувствовать счастье, необходимо познать, что такое несчастье. Поэтому я не тяготею к постоянной эйфории. Нравится иногда пострадать, даже чувствовать боль", - подитожил он.