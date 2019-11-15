Танцы со звездами 2019: стало известно, кто из приглашенных артистов откроет полуфинал популярного шоу

Вера Кекелия (фото: пресс-служба артистки)

Прямой эфир главного танцевального проекта страны начнется с легендарного хита западной исполнительницы

Вера Кекелия и Марта Адамчук – два постоянных голоса самого масштабного в Украине танцевального проекта Танцы со зездами 2019. На протяжении нескольких сезонов они сопровождали вокалом выступления участников на паркете и помогали им двигаться к победе. В это воскресенье, 17 ноября, в 21:00 на телеканале "1+1" Вера Кекелия, которая ранее рассказала о мистической встрече с духом, и Марта Адамчук откроют полуфинал проекта, исполнив на сцене легендарный хит Whitney Houston "Queen of the night" в оригинальной аранжировке.

На репетиции Вера призналась, что для нее творчество американской легенды имеет особое значение:

"Уитни Хьюстон была моим кумиром в детстве. Будучи маленькой девочкой, я напевала ее песни перед зеркалом и мечтала стать певицей. Я очень рада, что на таком грандиозном проекте мы будем исполнить именно эту песню. Пусть она придаст сил участникам на финишной прямой".

Whitney Houston - Queen Of The Night

Марта Адамчук пожелала танцевальным парам насладиться выступлениями на последних прямых эфирах:

"В шаге от финала остались только победители. Я желаю всем участникам получить максимальное удовольствие от танца в последних двух эфирах. Вы уже победили!".

Марта Адамчук

Вера Кекелия

Вера и Марта хорошо известны телезрителям: девушки являются юмористками проекта "Женский Квартал" и фаворитами "Голосу країни". Поклонники уже не представляют проект Танцы со звездами без столь узнаваемых голосов любимых вокалистов и делают множество комплиментов певицам в их социальных сетях:

"Какие же вы талантливые, просто нереально круто сливаются голоса!", "Обожаю ваши дуэты!!!", "Марта, смотрю «Танці з зірками» только ради вашего вокала", "Обожаю, когда вы поете, жду вашего выступления", "Вера, признаюсь, смотрю "Танцы" только ради ваших каверов!".

Смотрите грандиозное выступление Веры Кекелии и Марты Адамчук в полуфинале проекта Танцы со звездами 2019 в это воскресенье в 21.00 на "1+1".

Напомним, ранее Вера Кекелия покорила сеть чувственными снимками в образе легендарной Мадонны.