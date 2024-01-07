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Екс-учасниця "Холостяка" розсекретила стать майбутньої дитини

Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка, учасниця проєкту "Холостяк-12" Вікторія Варлей, яка днями поділилася радісною звісткою про вагітність, розсекретила стать своєї майбутньої дитини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Вікторія Варлей влаштувала гендер-паті

Так, 39-річна знаменитість організувала вечірку, щоб дізнатися, кого вона народить чоловіку - хлопчика чи дівчинку.

Стать дитини акторка запропонувала вгадати подружкам, і, врешті, розкрила інтригу.

Так, у Вікторії та її коханого, бізнесмена Павла, буде донечка.

"Так все ж таки хлопчик, чи дівчинка. "Тримайте синочків, у Варлей буде дочка". Саме це сказала моя подруга Романа, коли ми робили ці світлини", - поділилася Варлей.

Реакція юзерів

Користувачі мережі привітали зірку "Холостяка" з такою новиною і побажали здоров’я майбутній матусі та її первістку.

Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

  • Це чудова подія. Це щастя родити донечку
  • Яка ви неймовірна. Це просто відвал всього, здоров’я вам і принцесі
  • Вікторія дуже рада за вас, це таке щастя!
  • Хай ця маленька дівчинка має найщасливішу долю 

Нещодавно ми розповідали, що російський репер засвітився з учасницями "Холостяка" на Балі.

Також ми писали, що донька Олени Кравець розповіла про сварку з мамою, через яку зверталася до психолога.

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