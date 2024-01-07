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"Лагідно українізуємо іноагента". Російський репер засвітився з учасницями "Холостяка" на Балі (відео)

Неділя 07 січня 2024 13:00
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"Лагідно українізуємо іноагента". Російський репер засвітився з учасницями "Холостяка" на Балі (відео) Моргенштерн показався з українками на Балі (фото: instagram.com/adelasantyxx)
Автор: Іванна Пашкевич

Скандальний російський репер Моргенштерн, якого у травні 2022 року визнали іноземним агентом у РФ, відпочив у компанії учасниць "Холостяка" на Балі, де у нього запланований концерт. Дівчата накормили артиста борщем, після чого він заговорив українською.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram колишньої порноакторки.

Моргенштерн зустрівся з українками на Балі

Так, учасниці романтичного реаліті, Адель Асанті та Христина Пустовар, оприлюднили у своїх соцмережах ролик.

На ньому колишня актриса фільмів для дорослих годує Моргенштерна борщем. А той, у свою чергу, каже: "Дякую".

"За такий український борщ гріх не подякувати. Лагідно українізуємо іноагента", - підписала відео Адель.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV вона пояснила, що на концерт до артиста її та Христину запросили спільні знайомі.

&quot;Лагідно українізуємо іноагента&quot;. Російський репер засвітився з учасницями &quot;Холостяка&quot; на Балі (відео)&quot;Лагідно українізуємо іноагента&quot;. Російський репер засвітився з учасницями &quot;Холостяка&quot; на Балі (відео)

Українки прийшли на концерт Моргенштерна на Балі (фото: instagram.com/adelasantyxx/)

Разом з шеф-кухарем місцевого українського ресторану вона приготувала борщ і вирішила пригостити репера.

"Я не знала, якою буде реакція на такий перфоманс. Можна ж і на горіхи отримати. Та розуміла, що буде багато хейту через цю історію. Але мене приємно вразила реакція артиста, коли він сказав українською "дякую", - прокоментувала зірка "Холостяка".

"Інформаційна війна може бути різною і такою, зокрема. Instagram в наш час це засіб донести інформацію. Хто слідкує за моїм життям, знає, що це не перша моя акція, коли я привертаю увагу до України", - додала вона.

Раніше ми розповідали, що стриптизер-путініст Тарзан "випадково" уподобав допис Міккі Рурка про допомогу Україні.

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Холостяк зірки Війна Росії проти України