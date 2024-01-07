Экс-участница "Холостяка" рассекретила пол будущего ребенка

Украинская актриса, участница проекта "Холостяк-12" Виктория Варлей, которая на днях поделилась радостным известием о беременности, рассекретила пол своего будущего ребенка.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Так, 39-летняя знаменитость организовала вечеринку, чтобы узнать, кого она родит мужу - мальчика или девочку.
Пол ребенка актриса предложила угадать подружкам, и наконец раскрыла интригу.
Так, у Виктории и ее любимого, бизнесмена Павла, будет дочь.
"Так все же мальчик, или девочка. "Держите сынишек, у Варлей будет дочь. Именно это сказала моя подруга Романа, когда мы делали эти фотографии", - поделилась Варлей.
Пользователи сети поздравили звезду "Холостяка" с такой новостью и пожелали здоровья будущей мамочке и ее первенцу.
Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Недавно мы рассказывали, что российский рэпер засветился с участницами "Холостяка" на Бали.
Также мы писали, что дочь Елены Кравец рассказала о ссоре с мамой, из-за которой обращалась к психологу.