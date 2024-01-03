Екс-учасниця "Холостяка" поділилась радісною звісткою про вагітність (відео)

Вікторія Варлей зізналась, що вагітна

Досить відома українська акторка, яка крутила роман з українським секс-символом Тарасом Цимбалюком та була учасницею найромантичнішого шоу "Холостяк", оголосила, що чекає на дитину і знаходиться вже на серйозному терміні, виходячи з розміру її животика.

Варлей виклала коротеньке відео з фотосесії, де вона оголює вагітний живот у стильному образі та з красивим макіяжем. Видно, як жінка щаслива у цей момент, адже вона нарешті стане мамою й народить від коханого чоловіка, який щодня робить її найщасливішою.

"Це мої улюблені Reels за 2023 рік. P.S. Дякую всім підписникам хто весь цей час не помічав мої +20 кг, ви найкращі!", - підписала своє відео акторка.

Виходячи зі слів Вікторії, вона не сильно приховувала свій цікавий стан, але ніхто не помічав її кілограмів та округлого животика до того моменту, поки сама Варлей відкрито не оголосила про вагітність.

Нагадаємо, що жінка вже другий рік живе в Маямі з коханим і колись, в інтерв’ю з Аліною Доротюк вона казала, що нарешті зустріла такого партнера, про якого мріяла все життя.

Вікторія Варлей з чоловіком (фото: instagram.com/viktoriavarley)

В коментарях відомі люди та прихильники Вікторії вже встигли висловити свої вітання:

"Божеееее я не помічала!!!!! Вітаю"

"Народите у рік дракона, мати драконів"

"Я в шоці, не помічала зовсім, але вже рада за вас, вітаннячка"

"Я здогадувалась, останнім часом лише відео до поясу були"

"Вітання!!! Яка ви прекрасна!"

"Клас. Радий за тебе красуня-розумничка. Всього найкращого"

"Яка новина, яке щастя!!! Та то ти просто старі фотки і відео заливала, бо реально не було помітно зовсім".