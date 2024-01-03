RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-участница "Холостяка" поделилась радостным известием о беременности (видео)

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Автор: Юлия Любченко

Виктория Варлей объявила радостную новость о своей беременности от любимого мужчины, которого встретила уже после шоу "Холостяк".

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.

Виктория Варлей призналась, что беременна

Достаточно известная украинская актриса, которая крутила роман с украинским секс-символом Тарасом Цымбалюком и была участницей романтического шоу "Холостяк", объявила, что ждет ребенка и находится уже на серьезном сроке, исходя из размера его животика.

Варлей выложила короткое видео из фотосессии, где она обнажает беременный живот в стильном образе и с красивым макияжем. Видно, как женщина счастлива в этот момент, ведь она наконец-то станет мамой и родит от любимого мужчины, который каждый день делает ее самой счастливой.

"Это мои любимые Reels за 2023 год. PS Спасибо всем подписчикам кто все это время не замечал мои +20 кг, вы самые лучшие!", - подписала свое видео актриса.

Исходя из слов Виктории, она не сильно скрывала свое любопытное состояние, но никто не замечал ее килограммов и округлого животика до того момента, пока сама Варлей открыто не объявила о беременности.

Напомним, что женщина уже второй год живет в Майами с любимым и когда-то, в интервью с Алиной Доротюк она говорила, что наконец-то встретила такого партнера, о котором мечтала всю жизнь.

Виктория Варлей с мужем (фото: instagram.com/viktoriavarley)

В комментариях известные люди и поклонники Виктории уже успели выразить свои поздравления:

"Божеееее я не замечала!!!!! Приветствую"

"Родите в год дракона, мать драконов"

"Я в шоке, не замечала совсем, но уже рада за вас, поздравлячка"

"Я догадывалась, в последнее время только видео по пояс были"

"Привет!!! Какая вы прекрасна!"

"Класс. Рад за тебя красавица-умничка. Всего лучшего"

"Какая новость, какое счастье!!! Да ты просто старые фотки и видео заливала, потому что реально не было заметно совсем".

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостякбеременность