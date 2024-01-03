Экс-участница "Холостяка" поделилась радостным известием о беременности (видео)

Виктория Варлей призналась, что беременна

Достаточно известная украинская актриса, которая крутила роман с украинским секс-символом Тарасом Цымбалюком и была участницей романтического шоу "Холостяк", объявила, что ждет ребенка и находится уже на серьезном сроке, исходя из размера его животика.

Варлей выложила короткое видео из фотосессии, где она обнажает беременный живот в стильном образе и с красивым макияжем. Видно, как женщина счастлива в этот момент, ведь она наконец-то станет мамой и родит от любимого мужчины, который каждый день делает ее самой счастливой.

"Это мои любимые Reels за 2023 год. PS Спасибо всем подписчикам кто все это время не замечал мои +20 кг, вы самые лучшие!", - подписала свое видео актриса.

Исходя из слов Виктории, она не сильно скрывала свое любопытное состояние, но никто не замечал ее килограммов и округлого животика до того момента, пока сама Варлей открыто не объявила о беременности.

Напомним, что женщина уже второй год живет в Майами с любимым и когда-то, в интервью с Алиной Доротюк она говорила, что наконец-то встретила такого партнера, о котором мечтала всю жизнь.

Виктория Варлей с мужем (фото: instagram.com/viktoriavarley)

В комментариях известные люди и поклонники Виктории уже успели выразить свои поздравления:

"Божеееее я не замечала!!!!! Приветствую"

"Родите в год дракона, мать драконов"

"Я в шоке, не замечала совсем, но уже рада за вас, поздравлячка"

"Я догадывалась, в последнее время только видео по пояс были"

"Привет!!! Какая вы прекрасна!"

"Класс. Рад за тебя красавица-умничка. Всего лучшего"

"Какая новость, какое счастье!!! Да ты просто старые фотки и видео заливала, потому что реально не было заметно совсем".