"Не хвилююся стосовно цього". Український актор прокоментував зовнішню схожість з Путіним

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У кінематографічному проєкті, присвяченому Розстріляному Відродженню, Олійник перевтілився у персонажа поета-початківця Володимира Акімова.

Вигаданий герой був задуманий режисером як прообраз молодого Путіна часів його служби в КДБ.

Зі слів Дмитра, коли йому кажуть, що його персонаж викликає у них почуття ненависті, це для нього є компліментом.

"Я і хотів, щоб виникали такі відчуття у людей. Після перегляду фільму мені було не страшно, тому що акторська професія вона така, що багато акторів насправді, мені здається, мріють про якісь такі дуже суттєві ролі, які мають багато екранного часу, де мають розвиток. навіть якщо вони негативні чи позитивні", - зізнався артист.

Дмитро Олійник (фото: instagram.com/dmytro_oliinyk)

Олійник каже, що і сам помічає у собі певну візуальну схожість з президентом країни-агресорки, однак режисер не лише на цьому хотів зробити акцент, коли проходили зйомки фільму.

"Якби ми хотіли максимально зробити поведінку, і те, як я рухаюсь, як я говорю, схожими на Путіна, то це б напевно вже була б якась пародія. Ми тримали це в голові десь там далеко, що в мене є візуальна схожість і вона буде проглядатися в будь-якому випадку. Але тоді, коли я працював, це не було головною метою", - сказав Дмитро.

Зірка сподівається, що свідомий глядач, який приходить у кінотеатр, все ж буде розмежовувати його як актора і персонажа Акімова.

Дмитро Олійник (фото: instagram.com/dmytro_oliinyk)

На питання ведучої, чи не боїться він лишитися на певний період в цьому амплуа, артист відповів, що не хвилюється стосовно цього.

"По-перше, поки що немає ніяких запрошень, а по-друге, відверто кажучи, в розрізі того, що відбувається зараз в країні ,і які ми страшні часи переживаємо, це найостанніше, про що я думаю. Я не боюсь, тому що я не дуже багато знімався за весь свій час. У мене немає такої жиги і бажання", - поділився Олійник.

Також він додав, що вважає себе доволі реалізованим актором в театрі, і навіть якщо у ньому будуть бачити виключно такого персонажа, схожого на Путіна, його це не лякає.

Що відомо про фільм "Слово". Незакінчений роман"

Події розгортаються у 1927 році, коли за ініціативою диктатора Йосипа Сталіна в Харкові було збудовано кооперативний будинок "Слово", який заселили видатними українськими письменниками та культурними діячами.

У фільмі представлений вигаданий персонаж Володимир Акімов.

Він працює коректором преси, мріє увійти до кола провідних письменників. Щоб оселитися в цьому будинку, йому справді знадобився талант - талант підслуховувати і переказувати все почуте агенту НКВС.

Історична драма знята Тарасом Томенком за сценарієм, написаним ним спільно з Любов'ю Якимчук, натхненна документальним фільмом “Дім "Слово" (2017). Цей документальний фільм спонукав Томенка до подальшого дослідження епохи та особистостей.

Проєкт художнього фільму став одним із переможців конкурсу від Держкіно та отримав державне фінансування, що покрило половину витрат на виробництво.