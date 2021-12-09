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Экс-судья Х-Фактора признался в романе с известным украинским певцом: он меня первый нашел

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 16:48
Экс-судья Х-Фактора признался в романе с известным украинским певцом: он меня первый нашел Фото: Сергей Соседов рассказал об отношениях с украинским певцом (sosedov.tv)
Автор: Людмила Жукова

Бывший судья Х-Фактора и известный музыкальный критик Сергей Соседов сделал интимное признание. Оказывается, в 2010 году у него был недолгий роман с певцом Петром Дмитриченко.

О своих тогдашних отношениях он рассказал в программе "Алена, блин".

"Там не было таких уж близких отношений. Петя Дмитриченко отличный певец, артист. Может, был какой-то легкий роман. Он же меня нашел. Потому что до того я не знал о Пете. Он как-то вышел на меня, он прислал мне свои песни. Он действительно очень интересный артист, интересный голос", – признался критик.

Петра больше интересовало продвижение его как артиста, однако симпатия между ними все же возникла, вспомнил Сергей.

"Он мне прислал песни, ему хотелось как-то продвинуться. С его стороны интерес был обусловлен именно этим. Я понял это. Он человек довольно светский. Очень мягкий, он очень приятный человек. Как-то возникла у нас такая симпатия. Он стал мне рассказывать о себе. Сказать, что был бурный роман…" – отметил Соседов.

Ведущая спросила, были ли у Соседова сексуальные отношения с исполнителем, на что он ответил, что это был скорее флирт.

Экс-судья Х-Фактора признался в романе с известным украинским певцом: он меня первый нашелСоседов и Петр Дмитриченко

Что известно о Дмитриченко

Петр Дмитриченко стал известен, благодаря участию в ряде украинских талант-шоу. Он пел в"Караоке на Майдане", "Шанс" и "Х-Фактор", где Соседов был членом жюри.

Во время участия в "Шансе" Дмитриченко откровенно признавался в любви Наталье Могилевской и был без ума от нее. Тогда ходили слухи об их отошениях, но реального подтверждения этому не было.

Напомним, что Соседов сделал заявление о сексе между Галкиным и Пугачевой.

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Сергей Соседов
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