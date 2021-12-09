Екс-суддя Х-Фактора зізнався в романі з відомим українським співаком: він мене перший знайшов

Колишній суддя Х-Фактора і відомий музичний критик Сергій Сосєдов зробив інтимне визнання. Виявляється, в 2010 році у нього був недовгий роман зі співаком Петром Дмитриченком.

"Там не було таких вже близьких відносин. Петя Дмитриченко відмінний співак, артист. Може, був якийсь легкий роман. Він же мене знайшов. Тому що до того я не знав про Петю. Він якось вийшов на мене, він надіслав мені свої пісні. Він дійсно дуже цікавий артист, цікавий голос", - зізнався критик.

Петра більше цікавило просування його як артиста, проте симпатія між ними все ж виникла, згадав Сергій.

"Він мені надіслав пісні, йому хотілося якось просунутися. З його боку інтерес був обумовлений саме цим. Я зрозумів це. Він людина досить світська. Дуже м'який, він дуже приємна людина. Якось виникла у нас така симпатія. Він став мені розповідати про себе. Сказати, що був бурхливий роман... " - зазначив Сосєдов.

Ведуча запитала, чи були у Сосєдова сексуальні стосунки з виконавцем, на що він відповів, що це був швидше флірт.

Сосєдов і Петро Дмитриченко

Що відомо про Дмитриченко

Петро Дмитриченко став відомий, завдяки участі в ряді українських талант-шоу. Він співав у "Караоке на Майдані", "Шанс" і "Х-Фактор", де Сосєдов був членом журі.

Під час участі в "Шансі" Дмитриченко відверто зізнавався в коханні Наталії Могилевській і був без розуму від неї. Тоді ходили чутки про їх відносини, але реального підтвердження цьому не було.