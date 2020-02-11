Экс-солист Bad Boys Blue из базы "Миротворца" готовит шоу в Украине: что говорят пограничники

Кевин Маккой из группы Bad Boys Blue собирается дать концерт в Житомире - шоу анонсировано на 10 марта. Бывший солист всемирно известного евродиско-бэнда занесен в базу на сайте "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма в августе 2015 года и мае 2016-го.

Информация о выступлении артиста указана в афише популярного национального билетного оператора. Мероприятие должно состоятся в житомирском Драмтеатре имени И. Кочерги. Стоимость билетов - от 300 до 1500 гривен. Отмечается, что концерт приурочен к 8 марта.

Артист, музыкант, рэпер Кевин Маккой входил в состав Bad Boys Blue с 2000 по 2003 год и является автором многих хитов группы. Сейчас он занимается сольной карьерой, но в целях рекламы часто шоу певца подается под брендом команды.

Экс-солист Bad Boys Blue Кевин Маккой планирует концерт в Житомире (Фото: zhytomir.karabas.com/bad-boys-blue)

В профиле Кевина Маккоя на "Миротворце" говорится, что артист занесен в базу за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную концертную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

Кевин Маккой из Bad Boys Blue угодил в "Миротворец" за концерты в оккупированном Крыму (Фото: скрин myrotvorets.center)

В Госпогранслужбе Украины отмечают, что артист уже несколько лет находится у них на контроле. По словам спикера ГПС Андрея Демченко, Маккоя могут не пустить в страну, если сведения о его незаконных концертах в Крыму подтвердятся. Об этом передает "Украинская правда".

"В случае его появления на государственной границе, информация будет проверена более детально и ему может быть отказано в пересечении границы и проставлен запрет въезда в нашу страну", - заявил он.