Екс-ресторатор Дмитро Борисов зробив заяву про свій YouTube-канал: що він пообіцяв українцям

Що сказав Дмитро Борисов

Як зазначив Борисов, він припустився помилки та був не завжди послідовним у своєму контенті на YouTube-каналі.

"Деякий час вів комунікацію змішаними мовами, і хоча це було несвідомо, тепер я розумію, що важливість 100% україномовного контенту переоцінити неможливо. Мова - це не просто засіб спілкування, а ідентичність, принцип і внесок у розвиток власної культури", - зазначив ресторатор.

Він додав, що тепер буде використовувати виключно українську мову.

"Кожне наше слово - це вибір на користь майбутнього, яке ми хочемо будувати. Тому з цього моменту я свідомо переходжу на повністю україномовний контент на каналі. Без винятків. Це не просто тренд чи відповідь на запит, а позиція, якої я хочу дотримуватися", - пообіцяв Борисов.

Він ще раз попросив вибачення і подякував тим, хто його читає, підтримує та надихає.

"Хочу щиро попросити вибачення у тих, кого могла збити з пантелику моя непослідовність.

І щиро подякувати кожному, хто читає, підтримує, надихає та дає зворотний зв’язок. Ви – головна причина змін! Давайте разом створювати простір, де українська мова звучить вільно, впевнено та природно. Дякую, що ви зі мною!" - написав ресторатор.

Причини скандалу

Українці звернули увагу на те, що відомий ресторатор Дмитро Борисов, який зараз проживає за межами України, відновив свій YouTube-канал та почав записувати відео з різноманітними порадами - але виключно російською мовою.

Це викликало неабиякий гнів та критику в українців і на нього посипалися докори та звинувачення у соціальних мережах. Борисову навіть закинули, що він підтверджує методички Кремля про "один народ" і спробу повернути російську мову в українській інформаційний простір. Також були заклики до бойкоту ресторанів мережі, яку заснував Борисов.

До речі, на бойкоти ресторанів відреагувала колишня дружина ресторатора Олена Борисова, яка фактично зараз керує мережею GastroFamily. Вона зазначила, що її колишній чоловік після розлучення залишив їй увесь бізнес і зараз він не є ані співвласником, ані бенефіціаром компанії.

"Дмитро жодним чином не пов’язаний з компанією GastroFamily. Він не є ані співвласником, ані бенефіціаром.Він - людина, яка дала старт багатьом проєктам. І за це ми вдячні. І він - та людина, яка зараз робить речі, які я вважаю неприйнятними. Тож за останні дні я тільки ще раз запевнилася в тому, що завжди варто дослухатися свого серця. Відстоювати свої цінності, навіть коли заради цього доводиться відпускати минуле і будувати життя наново", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.