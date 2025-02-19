Экс-ресторатор Дмитрий Борисов сделал заявление о своем YouTube-канале: что он пообещал украинцам

Что сказал Дмитрий Борисов

Как отметил Борисов, он допустил ошибку и был не всегда последовательным в своем контенте на YouTube-канале.

"Некоторое время вел коммуникацию на смешанных языках, и хотя это было бессознательно, теперь я понимаю, что важность 100% украиноязычного контента переоценить невозможно. Язык - это не просто средство общения, а идентичность, принцип и вклад в развитие собственной культуры", - отметил ресторатор.

Он добавил, что теперь будет использовать исключительно украинский язык.

"Каждое наше слово - это выбор в пользу будущего, которое мы хотим строить. Поэтому с этого момента я сознательно перехожу на полностью украиноязычный контент на канале. Без исключений. Это не просто тренд или ответ на запрос, а позиция, которой я хочу придерживаться", - пообещал Борисов.

Он еще раз извинился и поблагодарил тех, кто его читает, поддерживает и вдохновляет.

"Хочу искренне попросить прощения у тех, кого могла сбить с толку моя непоследовательность.

И искренне поблагодарить каждого, кто читает, поддерживает, вдохновляет и дает обратную связь. Вы - главная причина изменений! Давайте вместе создавать пространство, где украинский язык звучит свободно, уверенно и естественно. Спасибо, что вы со мной!" - написал ресторатор.

Причины скандала

Украинцы обратили внимание на то, что известный ресторатор Дмитрий Борисов, который сейчас проживает за пределами Украины, возобновил свой YouTube-канал и начал записывать видео с различными советами - но исключительно на русском языке.

Это вызвало большой гнев и критику у украинцев и на него посыпались упреки и обвинения в социальных сетях. Борисова даже упрекнули, что он подтверждает методички Кремля об "одном народе" и попытку вернуть русский язык в украинское информационное пространство. Также были призывы к бойкоту ресторанов сети, которую основал Борисов.

Кстати, на бойкоты ресторанов отреагировала бывшая жена ресторатора Елена Борисова, которая фактически сейчас руководит сетью GastroFamily. Она отметила, что ее бывший муж после развода оставил ей весь бизнес и сейчас он не является ни совладельцем, ни бенефициаром компании.

"Дмитрий никоим образом не связан с компанией GastroFamily. Он не является ни совладельцем, ни бенефициаром, он - человек, который дал старт многим проектам. И за это мы благодарны. И он - тот человек, который сейчас делает вещи, которые я считаю неприемлемыми. Поэтому за последние дни я только еще раз убедилась в том, что всегда стоит прислушиваться к своему сердцу. Отстаивать свои ценности, даже когда ради этого приходится отпускать прошлое и строить жизнь заново", - написала она на своей странице в Facebook.