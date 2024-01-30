Екс-наречена Кличка поділилася рідкісними подробицями життя їхньої 9-річної доньки

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Так, актриса поділилася, що до школи їхній з боксером доньці доводиться діставатися не автобусом і не автомобілем, а човном.

Дівчинка сперечається з батьком, адже не може їздити як інші діти.

"Це не просто якийсь там човен, це великий човен, прекрасний човен! І не просто якийсь так капітан, а найкрутіший капітан!", - процитувала Кличка знаменитість.

Однак для Кайі знайшли компроміс: їй дозволили запрошувати на ночівлю друзів, щоб вранці вона пливла не одна.

Також Панеттьєрі розповіла, що дівчинка у майбутньому не планує йти стопами зіркової мами й обирати творчу професію.

"Мене постійно питають: "Чи хоче вона стати співачкою чи акторко, що скажеш?" Я дивлюся на неї, це не її. Вона не по виступах. Вона дуже захоплюється кіньми", - поділилася знаменитість.

"Вона дуже як я. Але ще вона стримана. Вона дуже незалежна, їй чинити за своїми інтересами, подобається бути нормальною", - додала артистка.

Нагадаємо, Панеттьєрі та Кличко були разом з 2009 року.

У 2011-му пара розійшлася через напружені графіки, але через два роки знаменитості дали відносинам другий шанс і оголосили про заручини.

За п'ять років стосунків Володимир так і не одружився з акторкою, яка у 2014 році народила йому дочку Кайю-Євдокію.

Володимир Кличко з донькою (фото: instagram.com/klitschko/)

Влітку 2022 року через важку депресію і проблеми з алкоголем актриса передала колишньому боксеру повну опіку над донькою.

Вона назвала це "найгіршим моментом, який їй коли-небудь доводилося переживати".