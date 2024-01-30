Экс-невеста Кличко поделилась редкими подробностями жизни их 9-летней дочери

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Так, актриса поделилась, что в школу их с боксером дочке приходится добираться не автобусом и не автомобилем, а лодкой.

Девочка спорит с отцом, ведь не может ездить как другие дети.

"Это не просто какая-то там лодка, это большая лодка, прекрасная лодка! И не просто какой-то так капитан, а самый крутой капитан!", - процитировала Кличко знаменитость.

Однако для Кайи нашли компромисс: ей разрешили приглашать на ночевку друзей, чтобы утром она плыла не одна.

Также Панеттьери рассказала, что девочка в будущем не планирует идти по стопам звездной мамы и выбирать творческую профессию.

"Меня постоянно спрашивают: "Хочет ли она стать певицей или актрисой, что скажешь?" Я смотрю на нее, это не ее. Она не по выступлениям. Она очень увлекается лошадьми", - поделилась знаменитость.

"Она очень как я. Но еще она сдержанная. Она очень независимая, ей поступать по своим интересам, нравится быть нормальной", - добавила артистка.

Напомним, Панеттьери и Кличко были вместе с 2009 года.

В 2011-м пара разошлась из-за напряженных графиков, но через два года знаменитости дали отношениям второй шанс и объявили о помолвке.

За пять лет отношений Владимир так и не женился на актрисе, которая в 2014 году родила ему дочь Кайю-Евдокию.

Владимир Кличко с дочкой (фото: instagram.com/klitschko/)

Летом 2022 года из-за тяжелой депрессии и проблем с алкоголем актриса передала бывшему боксеру полную опеку над дочерью.

Она назвала это "худшим моментом, который ей когда-либо приходилось переживать".