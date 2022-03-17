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Экс-нардеп от ОПЗЖ - россиянам: "ублюдки, с кем вы воюете?"

Фельдман обратился к россиянам-убийцам (кадр из видео)
Автор: Дмитрий Войналович

Российские оккупанты - ублюдки, которые будут гореть в аду, а Украина все равно победит агрессора.

Об этом в жестком видеообращении к россиянам сказал бывший народный депутат от ОПЗЖ Александр Фельдман, чей знаменитый экопарк в Харькове чуть ли не каждый день обстреливают россияне.

"Ублюдки, с кем вы воюете? С матерями и детьми? Со стариками? Сколько можно нас бомбить? Чего вы добиваетесь? Что, кроме общей и глубочайшей ненависти, рассчитываете получить?" - говорит политик.

В посте он добавил, что в Украине уже разрушено более сотни больниц, несколько сотен школ, многие тысячи жилых домов, детские садики, храмы.

"Стерты с лица земли целые города. А главное - люди, тысячи ни в чем не повинных мирных людей, которые хотели жить, любить, растить детей… Вы не умеете воевать, это просто убийство! Мы это никогда не забудем и никогда не простим", - обратился к россиянам Фельдман.

Также он призвал мировую общественность "остановить любой ценой этот ужас".

"Я знаю, что Украина победит, а военные преступники будут гореть в аду. Но пока что люди продолжают гибнуть - это значит, что мы все еще сделали слишком мало для их спасения!" - резюмировал он.

Отметим, что 17 марта харьковский экопарк подвергся очередной атаке со стороны российских агрессоров.

Вследствие минометного обстрела были разрушены зимние вольеры человекообразных обезьян.

По предварительным данным, погибли два орангутана и шимпанзе. Возможности попасть на место происшествия у работников экопрка нет. Поэтому не исключено, что от действий оккупантов погибло больше животных.

Россияне убивают не только людей, но и животных (фото: instagram.com/feldman_ecopark)

А несколько дней назад в экопарке оккупанты расстреляли людей, которые прорвались покормить животных.

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Александр ФельдманХарьков