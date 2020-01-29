Экс-нардеп Чорновол залезла в ГБР через колючую проволоку: появилось видео

Татьяна Чорновол (фото: facebook.com)

Татьяна Чорновол незаконно проникла на брифинг ГБР

Татьяна Чорновол 28 января проникла в ГБР на брифинг, который проводил недавно назначенный первый замглавы ведомства Александр Бабиков. В сети появилось видео с камеры наблюдения, где 40-летняя экс-нардеп от "Народного фронта" очень ловко пробирается на охраняемую территорию Государственного бюро расследований.

Отметим, что намерения Чорновол пресекли на самом брифинге. Охрана заметила ее, спросив об аккредитации, экс-нардеп сказала, что она потерпевшая на Майдане. После чего силой и с криками была выведена с мероприятия. Бывшая народная избранница сказала, что правоохранители повредили ей ногу.

Видео появилось на Telegram-канале "Инсайдер UA". В сообщении к записи сказано, что Чорновол "ворвалась на брифинг и метнула в директора смартфон".

На записи видно, как экс-нардеп проникает на территорию ГБР через "задний двор". Девушка заблаговременно прихватила с собой покрывало, накрыла им колючую проволоку, перебралась через нее и спрыгнула с двухметрового забора.

"Татьяна Чорновол - Джеймс Бонд (украинская версия). Нестандартное мышление, творческий подход к решению проблемы, асимметричные и интеллектуальные ответы - это выделяет многих украинских политиков. Татьяна Чорновол проникла на охраняемую территорию ГБР, ворвалась на брифинг и метнула в директора смартфон. При попытке вывести из зала оказывала сопротивление правоохранительным органам", - подписана запись.

Это не кто нибудь, а бывший депутат ВР Таня Чорновол лезет в ГБР через забор с колючей проволокой Опубліковано Світланою Мащенко Вівторок, 28 січня 2020 р.

Чорновол проникла в ГБР через забор (видео: facebook.com)

Стоит отметить, что новый замглавы ГБР Александр Бабиков имеет довольно скандальную славу. Последние два года он работал в адвокатской фирме которая некогда защищала Виктора Януковича. По словам Чорновол, она всего лищь хотела расспросить Бабикова о ходе некоторых расследований.

На видео ниже - то, что произошло непосредственно на брифинге ГБР 28 января.

Чорновол силой вывели из ГБР (видео: YouTube/5 канал)