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В Киеве избили активистов из-за российской блогерши: выяснились неожиданные детали

STYLERПроисшествия    07.01.2020 - 09:38
В Киеве избили активистов из-за российской блогерши: выяснились неожиданные детали
В Киеве задержали и избили активистов на выступлении Митрошиной (фото: facebook.com/yarema.dukh))

Активистов избили на выступлении блогерши, ездившей в Крым и работавшей на пропагандистов

В Киеве на выступление к российской блогерше Александре Митрошиной пришли активисты, чтобы спросить "Чей Крым?". Все закончилось тем, что двоих из них силой задержали правоохранители. В столичной полиции, приехавшей по вызову "102" сообщили, что молодые люди вели себя неадекватно и нецензурно выражались.

Позже стали известны личности задержанных, а народный депутат Соломия Бобровская начала подготовку запроса в СБУ, почему блогерше, отдыхавшей в Крыму в 2018-м, разрешили въезд в Украину.

Инцидент произошел 6 января на улице Казацкая в Голосеевском районе столицы.

Задержанными оказались Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий из организации "Відсіч". При этом Овчаренко избили, и ему понадобилась помощь медиков.

"Впоследствии приехала полиция, которая незаконно задержала активистов, надела на них наручники. Леонид Овчаренко был вынужден стоять на коленях перед озверелой толпой фанатов рашаблогерши, при задержании его избили. Уже в отделении активисты и друзья задержанных едва добились, чтобы к Леониду допустили медиков. Когда это все-таки удалось, врачи настояли на госпитализации избитого. Однако полиция не позволила и выпустила пострадавших только после 3-х часов задержания", - написано на Facebook-странице "Відсіч".

Пресс-секретарь партии "Голос" Ярема Дух на своей соцстранице написал, что Митрошина, экс-сотрудница пропагандистского "Россия 1", на вопрос активистов "Чей Крым?" улыбалась, а их после этого "упаковали".

"Наша депутат Соломия Бобровская готовит запрос в СБУ с вопросами, почему этот визит вообще стало возможным, и когда планируют блогеру запретить въезд в Украину за нарушение нашего законодательства", - резюмировал Ярема Дух.

В Киеве избили активистов из-за российской блогерши: выяснились неожиданные детали

В Киеве задержали и избили активистов на выступлении Митрошиной (фото: facebook.com/yarema.dukh)

Высказалась и сама Митрошина, написавшая в Telegram, что она никакая не пропагандистка, а на встрече обсуждались темы блогерства, активизма, домашнего насилия и т. д.

Відео затримання Leo Ovcharenko і Олексій Кальницький ____________________________________ На прохання читачів, ліцензія Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Опубліковано Oleksandr Ivanov Понеділок, 6 січня 2020 р.

В Киеве задержали и избили активистов на выступлении Митрошиной (видео: facebook.com/oleknsandr.ivanov)

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Новости Украины избиениеактивистыблогер
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