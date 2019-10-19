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Могу и в морду дать: экс-нардеп Черновол обматерила журналиста (видео)

STYLERПерсоны    19.10.2019 - 17:48
Могу и в морду дать: экс-нардеп Черновол обматерила журналиста (видео)
Татьяна Черновол (фото: nfront.org.ua)

Татьяна Черновол оскорбила представителя СМИ и пригрозила ему физической расправой

Бывший депутат восьмого созыва от партии "Народный фронт" Татьяна Черновол обматерила журналиста Сергея Шевчука из-за вопроса о наградном оружии. В сети появилось видео, свидетельствующее о странном поведении экс-нардепа.

Стоит отметить, что общественный деятель 40-летняя Татьяна Черновол ранее и сама работала журналисткой, добившись немалого успеха на этом поприще.

Тем не менее, вопрос о наградном автомате, с которым к политику обратился журналист, вызвал небывалое раздражение Черновол, пишет Главред.

"Вы не журналист, вы - педе*аст", - невозмутимо сказала Черновол, повторив ругательство еще раз.

При этом политик ухмыльнулась, сказав, что Сергею Шевчуку вероятно понравилось оскорбление, которое вызвало у него смех.

"Я к вам с уважением не отношусь. Меня возмущает, когда такие, как вы, называют себя журналистами. Я за это могу и в морду дать", - пригрозила Черновол и попросила Шевчука извиниться за то, что он компрометирует работу журналиста.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику (18+)

Бывший депутат Черновол обматерила журналиста (видео: YouTube/Главред)

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