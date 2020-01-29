Екс-нардеп Чорновол залізла в ДБР через колючий дріт: з'явилося відео

Тетяна Чорновол (фото: facebook.com)

Тетяна Чорновол незаконно проникла на брифінг ДБР

Тетяна Чорновол 28 січня проникла в ДБР на брифінг, який проводив новопризначений перший заступник голови відомства Олександр Бабіков. У мережі з'явилося відео з камери спостереження, де 40-річна екснардеп від "Народного фронту" дуже спритно пробирається на територію Державного бюро розслідувань.

Відзначимо, що Чорновол помітили й зупинили вже на самому брифінгу. Охорона запитала її про акредитацію - екснардеп сказала, що вона потерпіла на Майдані. Після чого силою і з криками була виведена з заходу. Колишня народна обраниця сказала, що правоохоронці пошкодили їй ногу.

Відео з'явилося на Telegram-каналі "Інсайдер UA". У повідомленні до запису сказано, що Чорновол "увірвалася на брифінг і метнула в директора смартфон".

На записі видно, як екснардеп проникає на територію ДБР через "задній двір". Дівчина завчасно прихопила з собою покривало, накривши ним колючий дріт, перебралася через нього й зістрибнула з двометрового паркану.

"Тетяна Чорновол - Джеймс Бонд (українська версія). Нестандартне мислення, творчий підхід до розв'язання проблеми, асиметричні та інтелектуальні відповіді - це виділяє багатьох українських політиків. Тетяна Чорновол проникла на територію, що охороняється ДБР, увірвалася на брифінг і метнула в директора смартфон. При спробі вивести із зали чинила опір правоохоронним органам", - підписано запис.

Це не хто небудь, а колишній депутат ВР Таня Чорновол лізе в ГБР через паркан з колючим дротом Опубліковано Світланою Мащенко Вівторок, 28 січня 2020 р.

Чорновол проникла в ДБР через паркан (відео: facebook.com)

Варто відзначити, що новий заступник голови ДБР Олександр Бабіков має досить скандальну славу. Останні два роки він працював в адвокатській фірмі яка колись захищала Віктора Януковича. За словами Чорновол, вона всього лише хотіла розпитати Бабікова про хід деяких розслідувань.

На відео нижче - те, що відбулося безпосередньо на брифінгу ДБР 28 січня.

Чорновол силою вивели з ДБР (відео: YouTube/5 канал)