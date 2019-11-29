Экс-мужа Ани Лорак застукали с новой девушкой: "простигосподи" за 100 рублей

Бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу заметили с новой "возлюбленной". Пара засветилась в аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте. Об этом сообщил инсайдер Telegram-каналу "Только никому".

Как известно, Мурат после окончательного разрыва с Каролиной (пара оформила развод в январе 2019 года) закрутил роман с киевлянкой Самией Ахметовой. Пара официально объявила о своих отношениях и даже успела засветится на совместном отдыхе.

Бывший муж Ани Лорак с Самией Ахметовой (фото: instagram.com/muratnalca)

Но согласно новой информации, Мурата сопровождала другая девушка. Странную пару заприметили еще 18 ноября. В сообщении сказано, что девушка держалась поодаль от турецкого бизнесмена, но было очевидно, что они вместе.

Кроме того, в сообщении сказано, что девушка выглядела, как "простигосподи за 100 рублей".

"Была как в псевдоспортивном костюме с рынка и с сумкой с перехода", - говорится в сообщении.

Бывшего мужа Ани Лорак застукали с новой любовницей (скрин: telegram/Только никому)